Dokumacılar Köyü'ndeki yangın kontrol altına alındı
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Dokumacılar Köyü'ndeki yangın kontrol altına alındı

Dokumacılar Köyü'ndeki yangın kontrol altına alındı Yangında 40 ahşap ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmadı Artvin'in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyü Sahlepçiler mahallesinde bugün öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

07.07.2020 14:46 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:50

Dokumacılar Köyü'ndeki yangın kontrol altına alındı

Yangında 40 ahşap ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmadı

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyü Sahlepçiler mahallesinde bugün öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Dokumacılar köyü Sahlepçiler mahallesinde bugün öğleyin saat 12.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 70 haneli köyde çıkan yangında 40'a yakın ahşap ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangında bir can kaybı yaşanmadı. Yangın köylülerin, Yusufeli Belediyesi ile Orman İşletme Şefliği İtfaiyesi'nin 2 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Dokumacılar Köyü'ndeki yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İHA

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