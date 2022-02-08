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Dokuma Spor 5'te 5 yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Dokuma Spor 5'te 5 yaptı

Kepez Dokuma Spor, AGGİK ile yaptığı deplasmanı 58-83 kazanarak liginde 5'te 5 yaptı.

KEPEZ, ANTALYA (İHA) - Kepez Dokuma Spor, AGGİK ile yaptığı deplasmanı 58-83 kazanarak liginde 5'te 5 yaptı.

Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nin yeni takımı Kepez Dokuma Spor, ilk 5 maçını kazanarak yoluna namağlup devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda AGGİK ile karşılaşan Kepezliler, 58- 83 kazandı. Kenarda bekleyen oyuncu üstünlüğünü kullanan Kepez Dokuma Spor, setleri 15-17, 21-26, 7-23 ve 15-17 tamamladı. Güçlü rakibi karşısında sürekli oyuncularını dinlendirerek maçı götüren Kepez Dokuma Spor, yapacağı son 4 maç sonucu lider olarak bölge ligine geçmeyi hedefliyor. - ANTALYA

Dokuma Spor 5'te 5 yaptı

Dokuma Spor 5'te 5 yaptı

Dokuma Spor 5'te 5 yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, basketbol, Kepez, Spor, Haber

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