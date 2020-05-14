Dokuma'daki müzeler sosyal medya üzerinden evlere taşınıyor Antalya'da Dokumapark'taki müzeler sosyal medya aracılığıyla evlere taşınıyor.

Antalya'da Dokumapark'taki müzeler sosyal medya aracılığıyla evlere taşınıyor.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Evde kal, sanatla kal" mottosuyla Dokuma Modern Sanatlar Galeri'deki resim sergilerini internet üzerinden sanatseverlerle buluşturan belediye ekipleri, aynı çalışmaya müzeleri de ekledi.

Dokumapark Müzeler Kompleksi'nin kapıları, belediyenin sosyal medya hesaplarından "Evbilgiseli" ile tarihe yolculuk yapmak isteyenlere açıldı. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, Kepez Belediyesi Müzeler Müdürü Emrah Ünlüsoy'un anlatımıyla müzelerdeki objelerin bilinmeyen yönlerini dinliyor.

Aralarında Anadolu Oyuncak, Bir Zamanlar Antalya ve Anadolu Şehitler müzelerinin de yer aldığı kompleks içindeki mekanlar, evlere taşınıyor.

Kaynak: AA