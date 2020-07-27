Dokuma Botanik Park'ta binlerce bitki türü sergilenecek
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Dokuma Botanik Park'ta binlerce bitki türü sergilenecek

Antalya'nın Kepez ilçesinde yapımı devam eden Dokuma Botanik Park'ta 400 ağaç ile 5 bin bitki türü sergilenecek.

Dokuma Botanik Park'ta binlerce bitki türü sergilenecek
27.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:24

Antalya'nın Kepez ilçesinde yapımı devam eden Dokuma Botanik Park'ta 400 ağaç ile 5 bin bitki türü sergilenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dokuma fabrikası yerleşkesinde oluşturulacak botanik alanla ziyaretçilere bitkileri ve ağaçları tanıma imkanı sağlanacak.

Burada kurulum çalışmaları devam eden Dokuma Botanik Park'ta dünyanın farklı coğrafyalarından ve Türkiye'den 74 türden 400 ağaç ve 5 bin bitki yer alacak.

Toplam 258 ağacın ve bin 230 bitkinin dikimi tamamlanan alanda, Japon bahçesi, begonvil, tropik bitkiler, tıbbi, aromatik ve endemik tür bahçeleri de oluşturulacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye olarak çevreci uygulamalara önem verdiklerini belirtti.

Antalya'nın yeni botanik bahçesini oluşturacaklarını vurgulayan Tütüncü, "Burası 23 bin metrekare bir alanda kendine özgü, özel bir yeşil doku. Botanik bahçeleri, o bölgede yetişen bitki türlerini gösteren, bilimsel niteliği olan, ama bununla birlikte yeşil bir çevrecilik anlayışını da gönüllere işleyen özel nitelikli tesislerdir. Burası da nitelikli bir tesis oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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