Döküm sektörünün 2 aylık ihracatı 1,4 milyar dolar oldu
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Döküm sektörünün 2 aylık ihracatı 1,4 milyar dolar oldu

Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
Döküm sektörünün 2 aylık ihracatı 1,4 milyar dolar oldu

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, geçen yılın dördüncü çeyreğindeki toparlanma ile birlikte döküm sektörünün, 2021'e yüksek bir artış ile başladığını belirterek, sektörün, ocak-şubat döneminde yüzde 12'lik artış ile 1,4 milyar...

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İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, geçen yılın dördüncü çeyreğindeki toparlanma ile birlikte döküm sektörünün, 2021'e yüksek bir artış ile başladığını belirterek, sektörün, ocak-şubat döneminde yüzde 12'lik artış ile 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

İDDMİB'den yapılan açıklamaya göre, döküm sektöründeki güncel gelişmelerin ve gelecek planlamalarının ala alındığı toplantı, İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki ve İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Gedik'in ev sahipliğinde yapıldı.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantıya Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, TOBB Döküm Meclisi Başkanı Uğur Kocaoğlu, Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Dünya Dökümcüler Birliği Başkanı Umur Denizci katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, döküm sektörünün, sanayinin itici güçlerinden olduğunu ve dış ticaret fazlası veren Türkiye'nin önemli sektörleri arasında yer aldığını vurguladı.

Türk döküm sektörünün geçen yıl ihracatta Avrupa'da ikinci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attığını belirten Öztiryaki, şunları kaydetti:

"İDDMİB olarak bütün alt sektörlerimizin ihracatını artırma yönünde çalışıyoruz ve döküm sektörü gibi başarılı olduğumuz bir sektörde de daha iyisini hedefliyoruz. 2020, hem gündelik hayatta hem de ticaret anlamında salgının etkilerinin yoğun olarak hissedildiği bir dönem oldu. Döküm sektörü bu etkileri hissetmiş olsa da 2020'nin son çeyreği itibarıyla başlayan toparlanma süreci 2021'in başlarında da devam etti. Döküm sektörü, geçen yılı yüzde 6 azalmayla 7,2 milyar dolar ihracat ile tamamladı. Geçen yıl dördüncü çeyrekteki toparlanma ile birlikte döküm sektörü, 2021'e yüksek bir artış ile başladı. Sektör, ocak-şubat döneminde yüzde 12'lik artış ile 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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