Dokuduğu halının beklentisinden yüksek fiyata satılması Faslı yetim kızın yüzünü güldürdü

Fas'ın kuzey kesimlerindeki kırsal bölgede yaşayan ilköğretim öğrencisi Suad Tibgiyvin, boş zamanlarında halı dokuyarak okul masraflarını karşılamaya çalışıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Azilal kentine bağlı bir köyde yaşayan 15 yaşındaki Suad, kırsal bölgede saatlerce yürüyerek ulaştığı okulundan kış aylarında hava koşulları nedeniyle geri kalıyor.

Okula gidemediği günlerde, yaşadığı yerdeki halk eğitim merkezinde eğitim alan Suad, burada vaktini verimli bir şekilde değerlendiriyor.

Merkezde bir yandan okul derslerindeki açığını kapatmaya çalışan Suad, diğer yandan ninelerinden yadigar kalan beceriyle halı dokuyarak harçlığını çıkarıyor.

Yaptığı halıları 25 dolara (yaklaşık 185 Türk lirası) satmanın hayalini kuran Suad, dokuduğu bir halının hayırseverlerin desteğiyle bunun çok üzerinde bir rakamla satılmasının mutluluğunu yaşıyor.

Hayırseverlerin girişimi Suad'ın yüzünü güldürdü

Dokuduğu halıları satarak eğitim hayatını sürdürmeye çalışan Suad'a destek olmak isteyen aktivistler, sosyal medyada başlattıkları açık artırmayla halının beklenenin çok üstünde bir fiyatla satılmasını sağladı.

Yaptığı bir halıyı çarşıda 25 dolara satmak isteyen Suad'ın bu isteğini bir hayırseverin duyması ve destek için kampanya başlatması, zor şartlar altında hayat mücadelesi veren yetim kızın yüzünü güldürdü.

Dokuduğu geleneksel halıyı satmanın hayallerini kuran Suad'ın bu isteğini duyan, bölgede faaliyet gösteren Sosyal Kalkınma Derneği Başkanı Ömer Meccan harekete geçerek, bu girişime önayak oldu.

AA muhabirine konuşan Sosyal Kalkınma Derneği Başkanı Meccan, bölgede derneğe bağlı bir halk eğitim merkezinde kız öğrencilere odaklı çeşitli kültürel ve eğitici dersler verildiğini belirtti.

Suad'ın da merkeze gelerek buradaki eğitimlere katıldığını aktaran Meccan, yetim kızın boş zamanlarında da Fas'ın geleneksel sanatlarından olan halı dokumayla meşgul olup, bu sayede harçlığını çıkardığını ifade etti.

Halı 2 bin dolara satıldı

Suad'ın dokuğu bir halıyı çarşıda satmak istediğini duyduğunu, bu sırada bir grup aktivist arkadaşının da kendini ziyarete gelince onlara yetim kızdan bahsettiğini anlatan Meccan, şöyle devam etti:

"Ziyaretçilerimden bir sivil toplum kuruluşu üyesi Celal Uveyta, halının sosyal medyadan açık artırmaya sunulmasını önerdi. Öneriyi çok beğendik ve harekete geçtik. Açık artırmaya gösterilen büyük ilgi karşısında şaşırdık. 24 saatten fazla süren girişime büyük bir destek geldi. İnsanlar Suad'a ve onun gibi yetimlere yardımcı olmak istiyordu."

Meccan, Suad'ın çarşıda 25 dolara satmayı düşündüğü halının hayırseverlerin ilgisiyle 2 bin dolara satıldığını dile getirdi.

"Okula gitmek için 2,5 saat yürüyorum"

Dokuduğu halının satılmasının mutluluğunu yaşayan Suad da evinden okula gitmek için yaklaşık 2,5 saat yürüdüğünü, özellikle kış aylarında pek çok kez derslerden geri kaldığını, bu nedenle halk eğitim merkezine gelerek burada kendini geliştirdiğini söyledi.

Suad, kırsal ve dağlık bölgedeki çoğu kız çocuğu gibi kendisinin de ninelerinden halı dokumayı öğrendiğini ve boş vakitlerinde dokuma yaptığını ifade etti.

Faslı kız, dokuduğu halının sosyal destek kampanyasıyla beklenenin çok üstünde bir meblağa satılmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup