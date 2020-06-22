Doku nakli yapılan Leyla hayata yeniden tutundu
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Doku nakli yapılan Leyla hayata yeniden tutundu

Kahramanmaraş'ta, henüz 1,5 aylıkken başına bağlanmış eşarbın alev alması sonucu yüzü ve kafa derisi yanan Leyla Demirci, ameliyatla vücudundan doku nakli gerçekleştirilen yeni yüzüyle yaşama yeni bir sayfa açtı.

Doku nakli yapılan Leyla hayata yeniden tutundu
22.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:36

Kahramanmaraş'ta, henüz 1,5 aylıkken başına bağlanmış eşarbın alev alması sonucu yüzü ve kafa derisi yanan Leyla Demirci, ameliyatla vücudundan doku nakli gerçekleştirilen yeni yüzüyle yaşama yeni bir sayfa açtı.

Sayit ve Ülfet Demirci çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan 21 yaşındaki Demirci'nin, Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki evlerinde 1,5 aylık bebekken başına bağlı eşarbın tutuşması sonucu yüzü ve kafa derisi yandı.

Adana, Ankara, Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki çeşitli hastanelerde tedavi gören ve 8 ay yoğun bakımda kalan Leyla Demirci, çok sayıda operasyon geçirdi.

12 yaşındayken başvurduğu Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, yüz nakli için organ ve doku nakil listesine alınan Demirci'ye, 6 Şubat'ta Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren hastanenin Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından vücudundan doku nakli gerçekleştirildi.

Yeni görüntüsüne 9 saat süren operasyonla kavuşan Leyla Demirci, operasyondan sonra geldiği Kahramanmaraş'taki evinde yeni bir yaşama başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uyarak dikkatli davranan Demirci, yapılacak küçük operasyonların ardından özgürce gezmeyi ve hayatına yeni bir sayfa açmayı planlıyor.

"Yeni bir yaşama tutunduk"

Leyla Demirci, yaptığı açıklamada, büyük bir ameliyatı başararak sağlıklı bir şekilde eve geldiklerini belirterek, "Ben Ömer hocam ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz benim için uğraş verdiler. Onların hakkını unutamam. Daha yüzümde, burun ve gözümde düzletmeler yapılacak." dedi.

"Ortama girdiğimde herkes benden kaçıyordu. Şimdi çarşıya gidiyorum kimse benden kaçmıyor." diyen Demirci, şimdi daha da hayata yakınlaştığını ve insanların kendisiyle arkadaşlık kurmaya çalışmasından da mutluluk duyduğunu söyledi.

Yeni yüzün kendisi için çok büyük bir anlamının bulunduğunu vurgulayan Leyla Demirci, "Yeni bir yaşama tutunduk, hayata yeni bir bembeyaz sayfa açtık. Bu bembeyaz sayfanın içinde inşallah daha güzel sayfalar da açarız. Yüzümü görünce aynada yeni doğmuş gibi oldum. İnanamadım. Zor bir ameliyatın da üstesinden geldik." diye konuştu.

"Devletimiz hep yanımızdaydı"

Anne Ülfet Demirci ise kızının çok büyük bir ameliyat geçirdiğini, bundan sonra da her şeyin daha iyi olacağını belirterek, ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

Kızının hayatında yeni bir sayfanın açıldığını işaret eden Demirci, "Kızıma yeni bir hayatın verilmesinden dolayı Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanlığımıza çok teşekkür ederim. Devletimiz hep yanımızdaydı, sonsuz teşekkürler ederim. Allah devletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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