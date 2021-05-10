Döktükleri gibi topladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Döktükleri gibi topladılar

Döktükleri gibi topladılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek kaçak moloz dökümü yapan bir firma, duyarlı vatandaşların sayesinde belirlenerek haklarında idari işlem yapıldıktan sonra döktükleri hafriyat toplatıldı.

Pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek kaçak moloz dökümü yapan bir firma, duyarlı vatandaşların sayesinde belirlenerek haklarında idari işlem yapıldıktan sonra döktükleri hafriyat toplatıldı. Başkan Aras, "Bodrum'un dağına, taşına, bitki örtüsüne saygılı olmayanlara karşı hep birlikte mücadelemiz sürecek" dedi.

Geçtiğimiz günlerde, Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi Karadere Mevkii'nde kaçak hafriyat döküldüğünü gören duyarlı bir vatandaş durumu Bodrum Belediyesi'ne bildirdi. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı çalışma sonrası kaçak hafriyat dökümü yapan firma tespit edildi. Çevreyi kirleten firmaya cezai işlem uygulanırken, dökülen hafriyatlar da aynı firma tarafından kaldırıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin denetimleri, doğaya, çevresine saygılı halkımızın hassasiyetleri sayesinde, kaçak hafriyat dökerek çevreyi kirletenleri tespit ediyor ve gerekli işlemleri uyguluyoruz. Bu tür yapılan her türlü davranış, eşsiz coğrafyamızın bitki örtüsüne, florasına, faunasına zarar vermektedir. İlçemizde hafriyat döküm sahaları bulunmasına rağmen böylesine davranış sergileyenlere karşı tedbir ve denetimlerimiz artarak devam ediyor" dedi. - MUĞLA

Döktükleri gibi topladılar
Döktükleri gibi topladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Kasapoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Özcan Deniz Nesrin Cavadzade
Spor Arda Turan Ozan Tufan Yılmaz Vural Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Döktükleri gibi topladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 13:56:33. #1.15#

title