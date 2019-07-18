Doktorun uygulaması, hasta olmayan çocukları hekimin kapısında sıraya soktu

Mardin'in Dargeçit ilçesine Çocuk Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Muhammed Şeyhanlı, çocukların hastane fobisini yenmek ve azalan okuma alışkanlığını yeniden kazandırmak için başlattığı uygulama ilçede çocukları hasta olmadan hastaneye gitmek için sıraya soktu. Çocuklar, doktordan hediye kitap, balon ve kek almak için ailelerine hasta oldum diyerek hastanede doktorun kapısında uzun kuyruklar oluşturuyor.

İlçede daha önce çocuk doktoru olmayan ve yaklaşık 4 ay önce göreve başlayan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammed Şeyhanlı, sıra bekleyen hasta ve yakınlarını kitap okumaya teşvik ediyor. Muayene ettiği hastalara reçetelerini yazan Uzm. Dr. Şeyhanlı, reçetenin yanında bir de kitap hediye ediyor. Ayrıca 6 yaş altı çocuklara da balon, çikolata ve kek vererek muayene eden Uzm. Dr. Şeyhanlı, çocukların ağlamalarını engelleyip, tedaviye de olumlu sonuçlar vermelerini sağlıyor. Bununla da yetinmeyen Uzm. Dr. Şeyhanlı, sosyal medyada kitap kampanyası başlattı. Arkadaşları ve hayırseverlerin gönderdiği kitapları çocuklara dağıtıyor. Sosyal medyadan yeni çağrılar yapan Uzm. Dr. Şeyhanlı, gelecek yeni kitaplarla bu güzel paylaşımı genişletmeyi amaçlıyor.

"Çocuklara hem şifa hem kitap dağıtıyoruz"

Kitap okuma alışkanlığını geliştirmek için bu projeyi başlattığını ifade eden Uzm. Dr. Muhammed Şeyhanlı, hastalarından da çok olumlu dönüşler aldığını söyledi. Uzm. Dr. Şeyhanlı, "Yaklaşık 4 ay önce Doğu görevim için Dargeçit'te çocuk uzmanı olarak atandım. Burada sadece hekimlik yapmıyorum, sosyal projeler sunmak içinde çalışıyorum. Daha öncede madde bağımlılığına dikkat çekmek için bisiklet yürüyüşü projesini de yaptık. Burada bizim iki amacımız var, çocuklara hem şifa hem kitap dağıtıyoruz. Son dönemde kitap okuma oranının düştüğünü biliyoruz. Buradan benim tavsiyem evde özellikte internet ve televizyondan ziyade evde kitap okumaları. Çocukların geleceği için büyük bir önem arz etmekte. En iyi örnek anne babadır. Başarımızı kitap okumaya bağlı olduğunu biliyorum. Kitap okumak ülkemiz insanlığı için çok önemli bu proje Türkiye geneline yayılsın. Hastalar buraya memnuniyetle gelip gidiyorlar. Bizden memnunlar bizde onlardan memnunuz" dedi.

Çocuklar hasta olup kitap almak için sırada

Doktora gelen hastalardan Furkan Ay, karın ağrısı şikayeti ile doktora geldiğini söyledi. Ay, "Doktor amca kitap verdi. Karnım ağrısı geçti. Kitabı okuyup doktor amcaya anlatacağım. Daha önce böyle doktor görmedim "diye konuştu.

Dargeçit'te cami imamlığı yapan ve çocuğun şikayetleri üzerine doktora geldiğini kaydeden Numan Arslan ise, "Çocuğumun ateşi ve kusma şikayetleri vardı. Eskiden korku ile gelirdi. Gelen çocuklara hediyeler dağıtıyor. Çocuk sevinerek geliyor. Bundan dolayı çocuklar sanki hastalanmak istiyor. Daha önce böyle bir şey görmedik çocuk doktoru da pek görmedik" şeklinde konuştu.

Çocuklarını doktora getiren Hasibe Öksüz de, uygulamadan çok memnun olduklarını ifade ederek, "Doktorumuzun iletişimi güzel alakası çok güzel. İşini severek yapıyor bunu bizlerde yansıyor. Biz kendisini tanımaktan çok memnunuz ve kıymetini bilmemiz gerekiyor" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA