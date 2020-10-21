Doktorun telefonunu çaldı güvenlik kameralarına yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doktorun telefonunu çaldı güvenlik kameralarına yakalandı

21.10.2020 11:33 | Son Güncelleme: 21.10.2020 11:37
Doktorun telefonunu çaldı güvenlik kameralarına yakalandı

Gaziantep'te bir hastanede görev yapan doktorun cep telefonunu çalan şahıs önce kameralara daha sonra polise yakalandı.

Gaziantep'te bir hastanede görev yapan doktorun cep telefonunu çalan şahıs önce kameralara daha sonra polise yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir doktorun görev sırasında masasında bıraktığı cep telefonunu çalınması üzerine harekete geçti. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliyi kısa sürede tespit ederek yaptıkları operasyonla yakaladı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Doktorun telefonunu çaldı güvenlik kameralarına yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ersin Tatar Mustafa Akıncı Enis Berberoğlu Mustafa Destici
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Yavuz Bingöl Didem Soydan
Spor Ozan Kabak Okan Buruk Serdar Aziz Rıza Çalımbay Garry Rodrigues
Daha Fazla Genç Milli Başakşehir Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doktorun telefonunu çaldı güvenlik kameralarına yakalandı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 11:40:50. #1.15#
title