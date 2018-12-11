Doktorun darp edilmesine tepkiler sürüyor

Mardin Sağlık Müdürü Yavuz: "Bu bir terör saldırısıdır" MARDİN - Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Midyat'ta hasta yakınları tarafından darp edilen ve Midyat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Yaşar Dağ'ı ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yavuz, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada bu olayın bir terör saldırısı olduğunu söyledi.

Hastanede tedavi altına alınan Dr. Dağ'ı ziyarette İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz'a, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Murat Sinanoğlu, Mardin Sağlık Sen Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Begen, Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mahmut Palaz, Hastane Müdürü Beyazıt Arslan ve çok sayıda sağlık personeli eşlik etti. Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Yavuz, "Bu bir terör saldırıdır, bunun başka bir açıklaması olmaz, savaşta bile hekimlerin, sağlık çalışanlarının dokunulmazlığı vardır. Midyatlı olan şuanda da Midyat halkına hizmet eden bir aile hekiminin bir göz uzmanı arkadaşımız, çok üzücü, yani barışın, kardeşliğin, hoşgörünün şehrinde bunların olması çok üzücü. Dün olayın duyulmasından itibaren kaymakamımız, başsavcımız, emniyet müdürümüz tüm duyarlılığını gösterdi. Hem de zanlılar şuanda gözaltındadır" dedi.

"Dua istiyoruz, merhamet istiyoruz, asla şiddet istemiyoruz"

Cumhurbaşkanının ve sağlık bakanının son dönemlerde ısrarla vurguladığı sağlıkta şiddet yasasının gerçekten bu şiddetin önlenmesinde kendilerine umut olduğunu belirten Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, "Umarım bu kanuni süreç bir an önce tamamlanır. Biz yaşatmak üzere eğitim almış sağlık çalışanlarının hastasına zarar vermeden tedaviyi uygulayabilmek için çalışan bu sağlık çalışanları sadece hasta yakınlarından bir dua istiyoruz, merhamet istiyoruz ama asla şiddet istemiyoruz. Tasvip edilecek bir şey değil ve bu bir terör saldırısıdır. Şu an 5 yıldır Midyat'ta göz doktoru olarak çalışan bu hastanede bu hastanede kornea ameliyatı yapan bu göz uzmanı arkadaşımız hastanede bunları gerçekleştirirken eşini almak üzere giderken ve Türkiye'de en fazla antibiyotik kullanan il olan Mardin'de hastayı görmeden antibiyotik yazın diye ısrar eden hasta yakını, aile hekimimiz hastanın antibiyotiğe ihtiyacı olmadığını söyleyince eşi ve kendisi fiziksel şiddete maruz kalıyor ve göz uzmanımızın burnu kırık, parmağı kırık ve şuanda Midyat halkı bir göz uzmanından bir süre mahrum kalacak" diye konuştu.