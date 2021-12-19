Doktorun darbedilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın Sağlık Müdürlüğü, Didim Devlet Hastanesi'nde bir doktora yönelik saldırıya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün gece Didim Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolü için polis ekiplerinin gözetiminde getirilen kişinin acil servis doktoru Doğancan Kılıç'a saldırdığı belirtildi.

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Sürecin takibi her yönüyle bizzat müdürlüğümüzce yapılacaktır. Hekimimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılan bu menfur saldırıyı kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, başından yaralandığı öğrenilen doktorun tedavi edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu, gözaltındaki şüpheli T.D'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.