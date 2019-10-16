Doktorun cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Doktorun cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Ataşehir'de evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden doktorun cenazesi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

16.10.2019 11:12
Doktorun cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Ataşehir'de evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden doktorun cenazesi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Sabah saatlerinde Ataşehir'de bir sitede bulunan sekizinci kattaki evinin balkonundan düşen Beyin Cerrahı Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.


Çeçen'in cenazesi, hayatını kaybettiği özel hastaneden alınarak Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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