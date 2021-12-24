DOKTORUN BURNUNU KIRAN SALDIRGAN, SIRA İÇİN TARTIŞMIŞ

BOLU (DHA) - BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Emre Bilgin'i darp etmesi nedeniyle tutuklanan Yunus Emre Demir (24) ifadesinde, "Hastaneye randevu saatinde gittik. Ancak, doktorun bize 'Öğleden sonra gelmeniz lazım' demesi üzerine tartışma yaşadık. Doktoru darp etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün Yunus Emre Demir, dini nikahlı eşini göz muayenesi için hastaneye getirdi. Yunus Emre Demir, iddiaya göre sıra beklemek istemediği için Dr. Emre Bilgin'le tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Demir, Bilgin'e yumruk attı. Bilgin'in burnu kırıldı. Gözaltına alınan Yunus Emre Demir, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre Demir'in mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Demir'in mahkemede, "Randevu aldığımız saatte hastaneye gittik. Hastanede sıra bize gelmeyince, ne zaman bizi alacaklarını sorduk. Görevliler bize öğleden sonra gelmemizi söyledi. Doktorun bize 'Öğleden sonra gelmeniz lazım' demesi üzerine tartışma yaşadık. Doktoru darp etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.