Doktorun boynunu jiletle kesti, 20 yıllık hapis cezası istinafta bozuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doktorun boynunu jiletle kesti, 20 yıllık hapis cezası istinafta bozuldu

Doktorun boynunu jiletle kesti, 20 yıllık hapis cezası istinafta bozuldu
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

İZMİR'de hastanede asistan Dr. Kadir Songür'ün boynunu jiletle kesen Bayram K'ye verilen 20 yıl hapis cezası, 'fazla ceza tayini' gerekçesiyle istinafta bozuldu.

İZMİR'de hastanede asistan Dr. Kadir Songür'ün boynunu jiletle kesen Bayram K'ye verilen 20 yıl hapis cezası, 'fazla ceza tayini' gerekçesiyle istinafta bozuldu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nde 16 Ekim 2019'da meydana gelen olayda, diz ağrısı şikayetiyle gelen Bayram K., asistan Dr. Kadir Songür tarafından muayene edilip, ilaç yazıldı. Bayram K., "Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, o zaman görürsün" diyerek kurumdan ayrıldı. Bir süre sonra tekrar hastaneye gelen Bayram K., bir anda Songür'ün odasına girip, yanındaki jiletle saldırdı. Bayram K.'nin boğazından jiletle yaraladığı Kadir Songür kanlar içinde kaldı. Songör'ü ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı. Jiletin, koroner damara zarar vermediği ancak derin kesik oluştuğu belirlendi.

Kaçan Bayram K., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından Bayram K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Bayram K., indirimsiz 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatı, kararı istinafa taşıdı.'FAZLA CEZA TAYİNİ'

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi'nde görülen davada 20 yıllık hapis kararına, 'bozma kararı' çıktı. Heyet, sanığın 2017 yılında Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde akut psikotik bozukluk tanısıyla yatarak tedavi gördüğünü, buradan alınan raporlarda sanığın akli dengesinin akıllıca yaşam sürmesi için kısmen yeterli olduğu ve akli dengesinin normal yaşam sürmesine kısmen izin verdiği belirtildi. İki dosya arasında farklılıklar olduğuna kanaat getiren heyet, İstanbul Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi ve devamında 4'üncü İhtisas Kurulu'nda rapor alınması, bu raporlar arasında çelişki bulunması halinde, çelişkinin giderilmesi için Adli Tıp Genel Kurulu'ndan rapor alınmasına hükmetti. Heyet, 13 ile 20 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanan sanığa, alt ve üst sınırlar arasında makul seviyeden yukarı doğru bir miktar ayrılmak suretiyle ceza tayinin yeterli olduğu düşünülmeden en üst sınırdan 20 yıl hapis cezasına hükmolunmak suretiyle fazla ceza tayini yapıldığına karar verdi. Bu kararlar ışığında heyet, yerel mahkemenin verdiği 20 yıl hapis cezasını bozarak dosyayı tekrar yerel mahkemeye gönderdi.


Doktorun boynunu jiletle kesti, 20 yıllık hapis cezası istinafta bozuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

İzmir'de 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi yem karma makinesinde bulundu
İzmir'de 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi yem karma makinesinde bulundu
FETÖ elebaşı Gülen'in akrabası İzmir'de yakalandı
FETÖ elebaşı Gülen'in akrabası İzmir'de yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Mustafa Şentop Mustafa Varank Vladimir Putin
Magazin Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Burak Özçivit Ece Çeşmioğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Doktorun boynunu jiletle kesti, 20 yıllık hapis cezası istinafta bozuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 16:01:33. #1.16#

title