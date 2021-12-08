Doktorun boynundan jiletle yaralayan sanığa 18 yıl hapis cezası

İZMİR (DHA) - İZMİR'de asistan doktor Kadir Songür'ü (26) jiletle boynundan yaralayan Bayram Kaynak, (27) 20 yıl hapis cezası veren yerel mahkemenin kararının istinaf mahkemesi tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa indirim uygulanmadı.

Olay, 16 Ekim 2019'da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nde meydana geldi. Diz ağrısı şikayetiyle gelen Bayram Kaynak'ı, asistan doktor Kadir Songür muayene edip, ilaç yazdı. Kaynak, "Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, o zaman görürsün" diyerek kurumdan ayrıldı. Daha sonra tekrar hastaneye gelen Kaynak, bir anda Songür'ün odasına girip, yanındaki jiletle saldırdı. Kadir Songür kanlar içinde kaldı, ilk müdahaleyi de meslektaşları yaptı. Jiletin koroner damara zarar vermediği, ancak derin kesiğe neden olduğu belirlendi. Kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından Kaynak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Kaynak, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatı, kararı istinafa taşıdı.

Karar önce son sözü sorulan sanık Kaynak, "Söylemek istediğim bir şey yok" dedi. Konuşmaların ardından karar açıklandı. Sanık Kaynak, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin oy çokluğuyla aldığı karara, cezanın 20 yıl hapis olması gerektiği yönünde görüş bildiren mahkeme başkanı, karara muhalefet şerhi koyduğunu söyleyerek duruşmayı bitirdi.