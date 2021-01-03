Doktorun başını taşla yaran hasta yakını adli kontrolle serbest
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Doktorun başını taşla yaran hasta yakını adli kontrolle serbest

03.01.2021 18:33 | Son Güncelleme: 03.01.2021 18:36
Doktorun başını taşla yaran hasta yakını adli kontrolle serbest

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, acil tıp merkezinde görevli doktoru başına taş atarak yaralayan ve olayın ardından gözaltına alınan hasta yakını E.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, acil tıp merkezinde görevli doktoru başına taş atarak yaralayan ve olayın ardından gözaltına alınan hasta yakını E.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabağlar'da hizmet veren özel bir tıp merkezinin acil servisinde görevli doktor Hüseyin Nacar Mutlugüleçler, dün öğle saatlerinde iddiaya göre, çocuk hastasını muayene ederken, yanında bulunan hasta yakını kadını maske takması yönünde uyardı. Daha sonra ise kadın, çocuğu muayene masasına kirli ayakkabılarıyla çıkardı. Doktor Mutlugülergeç, kadını bir kez daha uyardı. Muayenenin ardından kadın, çocuk ile odadan çıktı. Kısa süre sonra ise çocuğun amcası E.K., muayene odasına gelerek, doktora tepki gösterdi. Bağırarak hastane kapısına çıkan amca E.K., yerden aldığı bir taşı Dr. Mutlugüleçler'e fırlattı. Atılan taşın başına isabet ettiği Mutlugüleçler yaralandı. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen doktorun yarılan başına meslektaşı olan oğlu dikiş attı. Saldırıya uğrayan Mutlugüleçler, E.K.'dan şikayetçi oldu. Doktorun şikayeti üzerine polis, E.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Doktorun başını taşla yaran hasta yakını adli kontrolle serbest
Doktorun başını taşla yaran hasta yakını adli kontrolle serbest
Doktorun başını taşla yaran hasta yakını adli kontrolle serbest
Doktorun başını taşla yaran hasta yakını adli kontrolle serbest

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN

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