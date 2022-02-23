Asistan hekim Ertan İskender'i bıçakla yaralayan sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı Açıklaması

ANKARA (AA) - Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan hekim Ertan İskender'i bıçakla yaralayan hastası Bayram Nargüner'e verilen 16 yıl 2 ay hapis cezasının, eyleminde açığa çıkan kastın, "yaralamaya yönelik" değil "öldürmeye yönelik" olduğu gerekçesiyle verildiğini açıkladı.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinin, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan hekim Ertan İskender'i bıçakla yaralayan hastası Bayram Nargüner'e, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından verdiği 16 yıl 2 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Kararda, sanık Bayram Nargüner'in kendisiyle yeteri kadar ilgilenmediğini düşündüğü doktoru bir süre takip ettikten sonra uygun anda hayati bölgelerini hedef alarak bıçakladığı belirtildi.

Sanığın ikinci kez bıçağı salladığı anda İskender'in kendisini engellemeye çalıştığı ve bu sırada parmaklarından yaralandığı kaydedilen gerekçede, "Sanık Bayram Nargüner'in Dr. Ertan İskender'e yönelik eyleminin öldürmeye yönelik olduğu kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kararda, sabıkalı olması, suç işlemeye meyilli olması ve olayın vahameti nedeniyle sanık hakkında takdiri indirim uygulanmadığı belirtildi.

Sanık ile doktor arasında öldürmeyi gerektirecek bir husumet bulunmadığı bildirilen gerekçede, sanığın Ertan İskender'e karşı eylemini gerçekleştirirken kullandığı bıçağın öldürmeye elverişli olduğu vurgulandı.

Gerekçeli kararda şu ifadelere ifadeler yer aldı:

"Kamera görüntülerine göre, sanığın, arkadan bir süre takip ettikten sonra uygun ortamı bulduğu anda üzerinde taşıdığı bıçağı çıkararak doğrudan Ertan İskender'i hedef alıp, doktora doğru yönelmesi, sanığın eylemi sırasında doktorun hayati bölgesini hedef alarak, hayati bölgeye şiddetli bir biçimde öldürme sonucunu elde edecek şekilde bıçakla vurmuş olması, sanığın aynı hayati bölgeye ikinci kez vurmak için bıçağı sallaması, doktorun hızlı hareket ederek engellemesi nedeniyle, ikinci bıçak darbesinin katılanın hayati bölgesine isabet etmemesi, ancak sanığın iki bıçak darbesini de katılanın hayati bölgesine vurmak amacıyla şiddetli şekilde sallamasından dolayı doktorun sağ el üçüncü parmakta sinir kesisi, sağ el dördüncü parmakta kesilme olacak biçimde yaralanmış olması dikkate alındı."

"Eyleme kendi isteğiyle son vermedi"

Doktor Ertan İskender'deki yara yerleri ile, yaraların niteliğine ilişkin tespitlerle katılan ve tanık beyanlarına da yer verilen gerekçeli kararda, sanığın doktora yönelik eylemine devam edecekken araya girenler sayesinde eylemine son vermek durumunda kaldığı belirtildi.

Gerekçeli kararda şöyle denildi:

"Sanığın eylemine kendi istek ve iradesiyle son vermemiş olması ve olayın hemen akabinde olay yerinden kaçmaya çalışması, katılan doktorun acil ameliyat edilerek hayata döndürülmüş olması hususları birlikte değerlendirildiğinde sanık Bayram Nargüner'in kendisiyle yeteri kadar ilgilenmediğini düşündüğü Ertan İskender'e yönelik eyleminde açığa çıkan kastının yaralamaya yönelik değil öldürmeye yönelik olduğu kanaatine varılmıştır. Böylece sanığın üzerine atılı olan ve sübut bulan kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs suçundan mahkememizce cezalandırılmasına karar verilmiş, sanığın adli sicil kaydı nazara alındığında suç işlemeye meyilli olması, sabıkasının çokluğu ve gerçekleştirdiği olayın vahameti nedeniyle hakkında TCK'nın 62. maddesi hükmünün uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir."

Olay

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan hekim Ertan İskender, 27 Mayıs 2021'de hastası Bayram Nargüner'in bıçaklı saldırısına uğramış, eli ve belinden yaralanmıştı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Nargüner hakkında "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla, "hakaretten" ise 1'den 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Saldırı sonrasında psikolojik destek alan doktor Ertan İskender, hastaların tedavilerini uygulamakta zorlandığını belirterek görevinden istifa etmişti.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Bayram Nargüner, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.