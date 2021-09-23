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Doktoru, güvenlik görevlilerinin gözü önünde bıçaklamış

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor Ertan İskender'in (30), hastası Bayram Nargüler tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ANKARA (DHA) - ANKARA Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor Ertan İskender'in (30), hastası Bayram Nargüler tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Delil olarak soruşturma dosyasına giren görüntülerde Nargüler'in, odada tartıştıktan sonra dışarı çıkan doktorun peşinden gittiği, yanındaki güvenlik görevlilerinin arasından koşarak da bıçakladığı anlar yer aldı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde görevli asistan doktor Ertan İskender, 27 Mayıs'ta, hastası Bayram Nargüler'in bıçaklı saldırısına uğradı. İskender, sırtının sağ kısmı ve sağ elinden yaralandı. Ağır yaralanan ve ameliyat edilen İskender, yaklaşık 1 hafta süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Bayram Nargüler, savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda Bayram Nargüler hakkında, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 13 yıldan 22 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Ertan İskender'in, hastası tarafından bıçaklandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren görüntülerde Nargüler'in, odada tartışmalarından sonra dışarı çıkan İskender'in peşinden gittiği görüldü. El kol hareketleriyle yanındaki güvenlik görevlileriyle konuşan Nargüler'in, hastane koridorunda doktoru uzun süre takip ettiği görüldü. Nargüler'in, koridorun sonunda güvenlik görevlilerinin arasında yürürken bir anda koşarak doktoru bıçaklaması, yaralanan İskender'in sedyeye yatırılması ve ardından yaşanan arbede görüntülere yansıdı.

Doktoru, güvenlik görevlilerinin gözü önünde bıçaklamış

Doktoru, güvenlik görevlilerinin gözü önünde bıçaklamış

Doktoru, güvenlik görevlilerinin gözü önünde bıçaklamış

Doktoru, güvenlik görevlilerinin gözü önünde bıçaklamış

Doktoru, güvenlik görevlilerinin gözü önünde bıçaklamış

Doktoru, güvenlik görevlilerinin gözü önünde bıçaklamış

Doktoru, güvenlik görevlilerinin gözü önünde bıçaklamış

Doktoru, güvenlik görevlilerinin gözü önünde bıçaklamış

Doktoru, güvenlik görevlilerinin gözü önünde bıçaklamış

Doktoru, güvenlik görevlilerinin gözü önünde bıçaklamış

Doktoru, güvenlik görevlilerinin gözü önünde bıçaklamış
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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