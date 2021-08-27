Doktoru gözaltına aldıran cumhuriyet savcısı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doktoru gözaltına aldıran cumhuriyet savcısı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi

Doktoru gözaltına aldıran cumhuriyet savcısı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye Devlet Hastanesinde görevli Ortopedi Uzmanı Doktor Kemal Gökhan Günel'i kendisini muayene etmediği iddiasıyla gözaltına aldıran Cumhuriyet Savcısı Mehmet B.

Osmaniye Devlet Hastanesinde görevli Ortopedi Uzmanı Doktor Kemal Gökhan Günel'i kendisini muayene etmediği iddiasıyla gözaltına aldıran Cumhuriyet Savcısı Mehmet B. hakkında "Basit yaralama ve basit tehdit" suçlarından başlatılan soruşturmada "delil yetersizliği ve unsur yokluğu" nedeniyle kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

Osmaniye Devlet Hastanesinde daha önceden farklı bir doktora muayene olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet B. 12 Nisan 2021 tarihinde yine aynı doktora muayene olmak için randevulu olarak hastaneye geldi. Ancak doktorun izinli olmasından dolayı Savcı Mehmet B., Ortopedi Uzmanı Doktor Kemal Gökhan Günel'in odasına girdi. İddiaya göre, kendisinin savcı olduğunu söyleyen Mehmet B., doktordan kendisini muayene etmesini istedi. İçeride başka bir hasta olduğunu söyleyen Doktor Kemal Gökhan Günel, ayrıca Savcı Mehmet B.'ye daha önceki doktoruna kontrol olması gerektiğini, bu şekilde kendisini muayene edemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine iddiaya göre Savcı Mehmet B., kendisini muayene etmeyen Doktor Kemal Gökhan Günel'i gözaltına aldırdı. Aynı gün şüpheli sıfatıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesi alınan Günel serbest bırakılmıştı.

Bunun üzerine Doktor Kemal Gökhan Günel, Osmaniye Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet B. hakkında "Basit yaralama ve basit tehdit" iddiasıyla şikayette bulunmuştu. Osmaniye'nin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu Adana'ya gönderilen soruşturma dosyasını inceleyen Adana Cumhuriyet Başsavcılığı müşteki, sanık ve tanıkların ifadeleri ve hastane güvenlik kamera kayıtlarını incelendi. Ardından Savcı Mehmet B. hakkında "Basit yaralama ve basit tehdit" suçlamalarıyla ilgili "Delil yetersizliği ve unsur yokluğu" nedeniyle kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Fahrettin Koca Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Burak Deniz Burcu Biricik
Spor Marcao Mesut Özil Ozan Tufan Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Doktoru gözaltına aldıran cumhuriyet savcısı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 09:19:18. #1.14#

title