Doktoru Darp Eden Güvenlik Görevlisi Açığa Alındı

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde güvenlik görevlilerinin diş hekimini darp etmesi olayı kınanırken, saldırganın açığa alındığını belirtildi.

Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde güvenlik görevlilerinin diş hekimi Mehmet Ata Bulut'u darp etmesi olayına tepki gösteren il sağlık müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı. Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sağlık çalışanına yapılan saldırı kınandı. Açıklamada, olayın ardından güvenlik görevlisi ile arkadaşının gözaltına alınarak diş hekimini darp eden güvenlik görevlisinin açığa alındığını belirtti. - MARDİN

Kaynak: İHA