Doktoru darbettikten sonra serbest bırakılan şüpheli, itiraz üzerine tutuklandı - Haberler
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Doktoru darbettikten sonra serbest bırakılan şüpheli, itiraz üzerine tutuklandı

Doktoru darbettikten sonra serbest bırakılan şüpheli, itiraz üzerine tutuklandı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'de 16 Ocak'ta parfüm satışı yapmak için girdiği hastanede tartıştığı doktoru darbettiği suçlamasıyla yakalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 16 Ocak'ta parfüm satışı yapmak için girdiği hastanede tartıştığı doktoru darbettiği suçlamasıyla yakalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde görevli asistan doktor Osman Gazi Sağlam'ı (29) darbettiği suçlamasıyla U.K (35) hakkında sulh ceza hakimliğinin verdiği adli kontrol kararına itiraz etti.

Polis tarafından tekrar gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne parfüm satmak için giren U.K. (35), asistan doktorlar Osman Gazi Sağlam (29) ve Begüm Yağmur Bakkalcı'nın (25) odasına girmiş, Sağlam'ı darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

Pamukkale Üniversitesi, Osman Gazi, Denizli, Ocak, Güncel, Haber

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