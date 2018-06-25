Doktoru Darbettiği Öne Sürülen Hasta Yakını Tutuklandı
Sivas'ta Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görevli doktoru darbettiği öne sürülen hasta yakını tutuklandı.
Sivas'ta Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görevli doktoru darbettiği öne sürülen hasta yakını tutuklandı.
Kentte 3 gün önce hastaneye götürdüğü eşinin anlattıklarına inanmadığı gerekçesiyle tartıştığı diş hekimi Alkan Demirkan'ı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan O.T'nin çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına savcı itiraz etti.
Cumhuriyet savcısının itirazını değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi, O.T'nin tutuklanmasını kararlaştırdı.
Doktoru darbettiği iddia edilen O.T, tutuklanarak cezaevine gönderildi.