Doktorun Kafasında Mermer Parçalayan Saldırgana 15 Yıl Hapis İstendi

Şanlıurfa'da bir hasta yakını tarafından başına taşla vurularak darbedilen Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, sanık hakkında "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmasına ilişkin, "İstenen ceza kendimden çok sağlık çalışanlarını ilgilendiren bir durumdur. Eminim bir çok şiddet mağduru meslektaşım bu cezanın verilmesini bekliyordur." dedi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Cumhuriyet Savcılığının, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ı darbettiği iddiasıyla tutuklanan A.K. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

DOKTORUN KAFASINA İKİ KEZ MERMERLE VURDU

İddianamede, sanığın Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Polikliniğinde görev yapan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın kafasına mermerle iki kez vurduğu, üçüncü kez vurmaya çalışırken çevrede bulunanlar tarafından engellendiği bilgisine yer verildi.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sanığın "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediğinin belirlendiği vurgulanan iddianamede, sanığın 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

"BİRÇOK ŞİDDET MAĞDURU MESLEKTAŞIM BU CEZANIN VERİLMESİNİ BEKLİYOR"

Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, yaptığı açıklamada söz konusu saldırıda ölümden döndüğünü belirtti.

Olay günü meslektaşına hakaret eden sanığı uyarması nedeniyle darbedildiğini anlatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Maalesef sağlık çalışanlarına şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Her defasında inşallah bu son olur diyoruz ama ertesi gün farklı bir ilde farklı bir saldırıyla karşı karşıya kalıyoruz. Sanık hakkında 15 yıl hapis cezası istenmesi sağlık çalışanları açısından önemli ve ciddi bir taleptir. İnşallah istenen ceza saldırganları caydırıcı nitelikte olur. İstenen ceza kendimden çok sağlık çalışanlarını ilgilendiren bir durumdur. Eminim birçok şiddet mağduru meslektaşım bu cezanın verilmesini bekliyordur."

TEŞEKKÜR ETTİ

Yalçın, olayın yaşandığı andan itibaren desteklerini esirgemeyen başta devlet büyükleri olmak üzere hastane çalışanlarına ve meslektaşlarına da teşekkür etti.

NE OLDU?

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, 17 Temmuz'da hasta yakını A.K. tarafından başına vurulan taşla yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı mahkemece tutuklanmıştı.