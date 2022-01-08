Doktoru darbeden şüpheli tutuklandı, eşi adli kontrolle serbest (2)
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel
SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI, EŞİ SERBESTBalıkesir'deki Edremit Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Kara'yı tehdit edip, darbeden Adnan Ö. (54), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST
Balıkesir'deki Edremit Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Kara'yı tehdit edip, darbeden Adnan Ö. (54), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eşi M.Ö. (43) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR (Edremit),
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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