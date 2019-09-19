19.09.2019 16:53

Doktoru bıçaklayan şüpheli tutuklandı

BURSA - Bursa'da hastanedeki diş hekimini, dişini uyuşturmadığını iddia ederek bıçaklayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Mert D. isimli genç dişini çektirmek için hastaneye gitti. Diş hekimi Hamdi Gören, gencin dişini uyuşturmak için iğne yaptı. İddiaya göre Mert D, dişinin uyuşturamadığını ve bir iğne daha yapılmasını istedi. Diş hekimi Gören'in bir iğne daha vuramayacağını ve ileri bir tarihte tekrar gelmesi gerektiğini söylemesi üzerine doktor ve hasta arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sinirlenen Mert D., üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak hiş hekimi Hamdi Gören'i sağ göğsünden bıçakladı. Olayın ardından polise haber veren güvenlik görevlileri, Mert D.'yi etkisiz hale getirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı gözaltına alırken, yaralı doktor Hamdi Gören Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Doktoru bıçaklayarak gözaltına alınan Mert D., emniyetteki sorgusunda, "Doktor, dişime iki defa iğne yaptı ancak dişim uyuşmayınca başka tarihte gelmemi söyledi. Ben de daha sonra gelemeyeceğimi söyledim ve aramızda tartışma çıktı. Tartışma sonucu yanımda taşıdığım bıçakla doktoru bıçakladım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert D., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, göğsünden bıçaklayarak yaralanan doktor Hamdi Gören'in tedavisi devam ediyor.

Kaynak: İHA