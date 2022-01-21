Doktoru bıçakla yaralayan sanığa indirimsiz 16 yıl 2 ay hapis (3) - Haberler
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Doktoru bıçakla yaralayan sanığa indirimsiz 16 yıl 2 ay hapis (3)

Doktoru bıçakla yaralayan sanığa indirimsiz 16 yıl 2 ay hapis (3)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doktoru bıçakla yaralayan sanığa indirimsiz 16 yıl 2 ay hapis (3)BAKAN KOCA: ASLA UNUTULMAMASI GEREKEN BİR KARARSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan Dr.

ANKARA (DHA) - Doktoru bıçakla yaralayan sanığa indirimsiz 16 yıl 2 ay hapis (3)

BAKAN KOCA: ASLA UNUTULMAMASI GEREKEN BİR KARAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan Dr. Ertan İskender'i elinden ve belinden bıçaklayarak yaralayan hastası Bayram Nargüner'in 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı dava hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir asistan hekimi bıçakla yaralayan sanık Bayram N. 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu kararın, sağlıkta şiddet suçunu hafife alan ve suça eğilimi olan kişilerce asla unutulmaması gereken bir karar olduğuna inanıyoruz."

Haber: ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fahrettin Koca, Bayram, Ankara, Güncel, Haber

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