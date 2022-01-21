Doktoru bıçakla yaralayan sanığa indirimsiz 16 yıl 2 ay hapis

ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan Dr. Ertan İskender'i elinden ve belinden bıçaklayarak yaralayan hastası Bayram Nargüner, tutuklu yargılandığı davada, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 16 yıl 2 ay hapis...

ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan Dr. Ertan İskender'i elinden ve belinden bıçaklayarak yaralayan hastası Bayram Nargüner, tutuklu yargılandığı davada, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde 27 Mayıs 2021'de meydana gelen olayda asistan Dr. Ertan İskender, daha önce ameliyatını yaptığı hastası Bayram Nargüneri'n bıçaklı saldırısına uğradı. Nargüler, odada tartıştıktan sonra dışarı çıkan Ertan İskender'i koridorda takip edip, arkasından yaklaşarak, sırtının sağ kısmı ve sağ elinden bıçakladı. Yaralanan İskender, ameliyat edildi ve yaklaşık 1 hafta süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Ertan İskender, geçen 5 Ocak'ta ise hastanedeki görevinden istifa etti.

Olayın ardından hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan Bayram Nargüner, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Nargüner hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'PİŞMANIM, OLMASAYDI İYİYDİ'

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık, bugün görülen karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Tanıkların dinlenmesi ardından cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıklayarak, sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

Ertan İskender'in avukatı Özge Kalyoncu, savcılık mütalaasına katıldıklarını sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin öldürme kastı ile hareket etmediğini, suçun 'yaralama' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, 'hakaret' suçunun işlendiğine dair delil ise bulunmadığını iddia etti.

Sanık Bayram Nargüner de son sözünde, "Pişmanım, olmasaydı iyiydi. Beraatimi istiyorum" dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, Bayram Nargüner'e 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan da 1 yıl 2 ay olmak üzere toplam 16 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Cezada takdir indirimi uygulanmadı.

'BU CEZA BENİM İÇİN TATMİN EDİCİ'

Ertan İskender, kendisini bıçaklayarak yaralayan hastası Bayram Nargüner'e verilen 16 yıl 2 ay hapis cezasıyla adaletin yerini bulduğunu söyledi. İskender, "Bu tarz olaylarda bu denli caydırıcı cezalar verilmeye devam edilirse bu tarz olaylar başkasının başına gelmez. Benim tek temennim buydu. Bu ceza benim için tatmin edici. Böyle olması gerekiyor. Bu şiddet olayları devam ederse benim gibi meslekten uzaklaşan, hasta bakmaktan uzaklaşan meslektaşlarım olacaktır. Bunların engellenmesi için bir basamak olarak bu tarz cezaların verilmesi gerekiyor. Bu tarz yaralama olaylarını engelleyecek tedbirlerin de alınması gerekiyor. Daha dün bir meslektaşımızı kaybettik. Bunlar tehlikeli gelişmeler. Cezalar da çok önemli. Bu tedbiri de almak gerekiyor. Silahla hastane içerisinde katledilen bir hemşireden bahsediyoruz. Nasıl silahla giriyor? Bunun önlemenin alınması gerekiyor. Meslektaşımız Ömür Erez'i kaybettik" dedi.

'BU PSİKOLOJİYLE DEVAM EDEMEZDİM'

Bu ay başında görevinden istifa ettiğini ve bir ilaç firmasında çalışmaya başladığını söyleyen İskender, "Başka bir tıp alanında devam etmek istedim. Bu psikolojiyle devam etmem uygun olmazdı. Hasta bakmadan da sektör içinde nasıl hizmet edebilirim diye düşündüm. Zaten vardı öyle bir düşüncem. Bu kariyere doğru bu defa adım attım. Hekimlik yapıyorum; ama hasta bakmadan hekimlik yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Başına gelen olayın medyada çok konuşulduğunu hatırlatan İskender, "Ama fiilen ortaya koyulan bir tedbir alınmadı. Keşke tedbir alınsaydı da Ömür Erez'i kaybetmeseydik. Son birkaç günde birkaç olay daha yaşandı. 7-8 ay oldu tedbirler alınsaydı bu tarz olaylar yaşanmazdı" dedi.