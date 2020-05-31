Doktorların grev tehdidi üzerine Sudan'da sağlık çalışanlarını koruma yasası çıktı
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Doktorların grev tehdidi üzerine Sudan'da sağlık çalışanlarını koruma yasası çıktı

Sudan'da doktorların grev tehdidinden günler sonra, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete cezaları ağırlaştıran yasa kabul edildi.

Doktorların grev tehdidi üzerine Sudan'da sağlık çalışanlarını koruma yasası çıktı
31.05.2020 16:37 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:37

Sudan'da doktorların grev tehdidinden günler sonra, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete cezaları ağırlaştıran yasa kabul edildi.

Sudan Sağlık Bakanı Ekrem Ali et-Tum, yaptığı açıklamada, "Egemenlik Konseyi ve kabinenin onayladığı sağlık personelini koruma yasası, Konsey Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan tarafından imzalandı." dedi.

Bakan Tum, yasanın sağlık çalışanları için büyük kazanım olduğunu söyledi.

Sudan Birleşik Doktorlar Ofisinden 21 Mayıs'ta yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların sürmesi ve bunu önleyecek yasaların çıkarılmaması durumunda greve gideceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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