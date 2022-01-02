Doktorları tehdit ettiği iddia edilen diş hekimine 7,5 yıl hapis istemi

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - ANNESİNİN tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından hastane ve doktorlar hakkında ihmal iddiasıyla şikayetçi olan diş hekimi Cennet Taşdemir (47), sosyal medya hesabından; "Bazen dayak çözüm olabiliyor" paylaşımı yaptı. Bu paylaşımın ardından Kahramanmaraş Tabip Odası, doktorları tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu Taşdemir hakkında; 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul'da yaşayan diş hekimi Cennet Taşdemir, annesi Hatice Timurkaan 4 yıl önce Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Cennet Taşdemir, annesinin ölümünde hastane ve doktorların ihmali olduğunu öne sürmesinin ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ancak, bu süreçte Kahramanmaraş Tabip Odası sosyal medyada herkese açık olan grupta, Cennet Taşdemir'in olayla ilgili; "İnanın ben sülalemdeki bazı kişileri zor tuttum. Ama keşke tutmasaydım. Bazen dayak hızlı çözüm olabiliyor" paylaşımı yaparak hekimleri hedef gösterdiğini ve kendisinin şiddet göstereceğini açıkça beyan ettiğini öne sürerek Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"Bu ülkede sağlık sisteminin en büyük yükünü çekenler hekimlerdir ve yaptıkları işler nedeniyle de övgüyü hak etmektedirler. Ama maalesef bilinçsiz, art niyetli insanlar, hekimleri hedef göstermekte, onların öldürülmesini, şiddet görmesini teşvik etmektedir. Bu olayda maalesef hekim unvanını kullanan diş hekimi Cennet Taşdemir, hekimleri aleni olarak tehdit etmekte ve onlara şiddet uygulanmasını istemektedir. Bu, bizim kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Hekim unvanını kullanan bir kişinin meslektaşlarını hedef göstermesi, onlara şiddet gösterilmesini teşvik etmesi bizim kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Bizim kaygılarımızı savcılık makamı da kabul etmiştir. Bu olayla ilgili 2 kişi hakkında kamu davası açılmıştır. Ama bu kişinin mesleki olarak da sorgulanması gerekir. Biz, bu konuda Türk Diş Hekimleri Birliği'ni göreve davet ediyoruz. Resmi olarak kendilerine de başvuruyu yaptık. Bu kişiye idari yönden de ceza verilmesi için gereği ne ise onun yapılmasını istiyoruz. Bu olaylar başka türlü önlenemez. Hekim unvanını kullansa da bir kişinin şiddeti övmesi, şiddetin yanında yer alması kabul edilmez bir durumdur. Biz, bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız."