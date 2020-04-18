Doktorları Covid-19'dan korumak için yerli 'steril triyaj kabini' geliştirildi Eskişehir'de faaliyet gösteren bir firma, Covid-19 vakalarını muayene eden doktorların hastayla birebir temas etmesini önleyen 'steril triyaj kabini' geliştirdi.

Eskişehir'de faaliyet gösteren bir firma, Covid-19 vakalarını muayene eden doktorların hastayla birebir temas etmesini önleyen 'steril triyaj kabini' geliştirdi. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde, yurt içindeki ve yurt dışındaki pek çok kurum ve kuruluşa anahtar teslim laboratuvar kurulumu gerçekleştiren HEBLAB Laboratuvar Sistemleri firması, Covid-19 pozitif ya da şüphelenilen hastaların muayenesi sırasında doktorların hastayla yakın temasını engelleyen steril triyaj kabini üretti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com