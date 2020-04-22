Doktorlardan örnek hareket...3 aylık ek ödemelerini alamayan görevlilerle paylaştılar
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Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Sekreter, Düzce, Haber

Doktorlardan örnek hareket...3 aylık ek ödemelerini alamayan görevlilerle paylaştılar

Doktorlardan örnek hareket...3 aylık ek ödemelerini alamayan görevlilerle paylaştılar Düzce'de Atatürk Devlet Hastanesi doktorları Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs pandemisi kapsamında yüzde 100 üzerinden yaptığı ek ödemelerini sekreter ve temizlik görevlileri ile paylaştılar.

22.04.2020 23:27 | Son Güncelleme: 22.04.2020 23:28
Doktorlardan örnek hareket...3 aylık ek ödemelerini alamayan görevlilerle paylaştılar

Doktorlardan örnek hareket...3 aylık ek ödemelerini alamayan görevlilerle paylaştılar

DÜZCE - Düzce'de Atatürk Devlet Hastanesi doktorları Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs pandemisi kapsamında yüzde 100 üzerinden yaptığı ek ödemelerini sekreter ve temizlik görevlileri ile paylaştılar. Doktorların yaptığı ek ödeme paylaşımı sonrasında pandemi polikliniği sekreter ve temizlik görevlileri doktorlara teşekkür etti.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs salgınında hastalığa karşı mücadele veren ve pandemi servislerinde çalışan doktorlara Sağlık Bakanlığı tarafından yüzde 100 oranında ek ödeme sözü verilmişti. Ek ödemeler doktorlara verilmeye başladı. Yine pandemi servislerinde görev yapan sekreter ve temizlik görevlileri ise ek ödemelerden faydalanamadılar. Ancak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Polikliniği doktorları aldıkları ek ödemeleri aynı serviste görev yapan sekreter ve temizlik görevlileri ilee paylaştılar. Doktorlar, ek ödeme alamayan diğer sağlık çalışanlarının banka hesap numaralarını tek tek alarak ek ödemelerinin bir kısmını bu hesaplara yatırdılar.

Yapılan ek ödeme paylaşımı ilgili olarak bilgiler veren Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Volkan Temi, "Bu süreçte hekim arkadaşlarımız sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını göstermek amacıyla hem motivasyon hem destek amaçlı aldıkları ek ödemeleri ek ödeme almayan sağlık çalışanlarımızla paylaştılar. Sekreter ve temizlik alanında çalışan arkadaşlarımızla paylaştılar. Onların motivasyonu ve yanlarında olduğumuzun göstergesidir" dedi.

Pandemi servis Doktoru Hümeyra Bayram Akça "Pandemideki birlik ve beraberliğimizi göstermek için böyle bir organizasyon yapıldı. Hekim arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Sağlık Bakanlığımız hekim arkadaşlarımıza yüzde 100'den söz verdiği ek ödeme uygulamasını yaptı. Ama bu dönemde bazı sağlık çalışanları bu ek ödemeden faydalanamadılar. Hekim arkadaşlarımızda arkadaşların motivasyonu, birlik ve beraberliğin devamı için böyle bir uygulama yapmayı düşündüler" dedi.

Pandemi servisinde sekreter olarak görev yapan Canan Tekel hekimlere teşekkür ederek; "Hekimlerimiz bizlerle böyle bir paylaşımda bulundular. Hepsine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Atatürk Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Ali Kılıç ise "İnanın hiç beklemediğimiz bir hareketti. Çok sevindik. Arkadaşlarımız adına sevindik. Doktorlarımızla gurur duyduk" dedi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi doktorlarının yaptığı anlamlı hareketin ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'da hastaneye gelerek Başheklim Op. Dr. Temi ve pandemi servisi doktorlarına teşekkür etti. Doktorların zaman zaman bu tip paylaşımlarına devam edecekleri öğrenildi.

Doktorlardan örnek hareket...3 aylık ek ödemelerini alamayan görevlilerle paylaştılar

Kaynak: İHA

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