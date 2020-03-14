Doktorlardan koronavirüse karşı kolonyalı önlem
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Tıp Bayramı, 14 Mart, Muğla, Güncel

Doktorlardan koronavirüse karşı kolonyalı önlem

MUĞLA Tabip Odası Başkanı Dr. Hakkı Turan'ın '14 Mart Tıp Bayramı' kapsamında düzenlenen basın toplantısına kolonya şişesi ile katılması dikkat çekti.

14.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:36
Doktorlardan koronavirüse karşı kolonyalı önlem

MUĞLA Tabip Odası Başkanı Dr. Hakkı Turan'ın '14 Mart Tıp Bayramı' kapsamında düzenlenen basın toplantısına kolonya şişesi ile katılması dikkat çekti. Dr. Turan, kolonyada 80 derece alkol bulunduğunu ve el temizliğinde önemli rolü olduğunu söyledi. Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Tabip Odası yönetim kurulunca Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın devamında dayanışma kahvaltısı düzenlendi. Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Hakkı Turan, bir kafeteryada düzenlenen etkinliğe kolonya şişesi ile katıldı. Koronavirüse karşı önlem amaçlı mı kolonya şişesi taşıdığı yönündeki soruya Dr. Turan, "Salgınlarda ve bu tür durumlarda hiçbir şey tek başına yeterli değildir. Salgınlarda en başta alınması gereken önlem kişisel hijyendir. Özellikle dış ortama ve temasa maruz kalan eller başta olmak üzere antiseptik özelliği olan kolonyada 80 derece alkol bulunuyor. Bunun için kolonyanın el temizliğinde büyük önemi bulunuyor. Muğla genelinde koronavirüsü pozitif numune sonucu yoktur. Fakat sonuçlanmamış olası vakalar vardır. Muğla genelinde hiçbir hastada koronavirüse rastlanmadı. Süreç iyi bir şekilde yönetiliyor" dedi.


Kaynak: DHA

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Manşet

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