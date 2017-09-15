Doktorlar Zenan Melike Güner'e Bakın Evlenince Bambaşka Birine Dönüştü

Doktorlar Zenan Melike Güner'e bakın evlenince bambaşka biri oldu
Son dakika! Türkiye, Rusya ve İran İdlib konusunda anlaştı
Londra metrosunda patlama! İnsanlar, çığlık çığlığa kaçtı
Kılıçdaroğlu'nun avukatı FETÖ'den gözaltına alındı
Ankara'da operasyon! Askerler dahil çok sayıda gözaltı kararı var
Mali'den "taciz" gerekçesiyle kovulduğu iddiasına yanıt
Öldürdüğü adamı, lokantasında kelle paça olarak müşterilere yedirdi!
Acun bombayı patlattı! Yeni yarışmasına katılacak ünlüler belli oldu
Kanal yönetimi affetmedi! Mehmet Ali Erbil'i kovdular
Yeni kimlik çıkaracaklar dikkat! Valilikten randevu uyarısı
Taytıyla gündem olan Kadıgalı'nın oğlu konuştu
Yer: Çanakkale! Kazdıkça toprağın altından iskelet çıktı
Balıkçılar rekor kırdı! Kasa yetiştiremediler
Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini açıkladı
Ankara'da mezardan çıkartılan cenazeyi, Tunceli'de kadınlar omuzladı
Dünyanın en güzel kız çocuğuydu, şimdi nefes kesiyor!