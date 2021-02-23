Doktorlar ve sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı binası önünde protesto gösterisi düzenledi
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Doktorlar ve sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı binası önünde protesto gösterisi düzenledi

23.02.2021 16:50 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:55

Yunanistan'ın başkenti Atina'da doktorlar ve sağlık çalışanları, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle Sağlık Bakanlığı binası önünde protesto gösterisi düzenledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da doktorlar ve sağlık çalışanları, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle Sağlık Bakanlığı binası önünde protesto gösterisi düzenledi.

Doktorlar ve sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı binası önünde protesto gösterisi düzenledi
Doktorlar ve sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı binası önünde protesto gösterisi düzenledi
Doktorlar ve sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı binası önünde protesto gösterisi düzenledi
Doktorlar ve sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı binası önünde protesto gösterisi düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet

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