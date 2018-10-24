Doktorlar ve Öğrenciler "Akıllı İlaç Kullanımı" İçin Sahnede

Doktorlar ve öğrenciler "akıllı ilaç kullanımı" için sahnede

Hatalı ilaç kullanımının zararı tiyatro ile anlatılıyor

Doktor, eczacı, hemşire ve öğrencilerin hazırladıkları tiyatro ile reçetesiz ilaç kullanımının zararları anlatılıyor

SAMSUN - Samsun'da doktor, eczacı, hemşire ve öğrenciler tarafından oluşturulan tiyatro grubu ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine akıllı ilaç kullanımı öğretilmeye çalışılıyor.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında "Akılcı İlaç Kullanımı Programı" kapsamında tiyatro grubu kuruldu. 1 doktor, 1 eczacı, 1 hemşire, 1 öğretmen ve 7 öğrenciden oluşturulan tiyatro ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine akıllı ilaç kullanımı görsel olarak öğretiliyor. Senaryosunu 11. sınıf öğrencisi İzel Kaya'nın yazdığı "Akılcı İlaç Kullanımı" tiyatro oyunu ilkokul ve ortaokul seviyelerine uygun olarak 2 farklı konuyla öğrencilere anlatılıyor. Tiyatro oyunu ile sunumlarda ve konferanslarda dikkatlerini toplayamayan öğrencilere daha etkin bir şekilde ulaşılmak amaçlanıyor.

"Tiyatroyu tüm Türkiye'de sergileyerek farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Tiyatroyu her okulda oynamak istediklerinin altını çizen Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Akıllı ilaç kullanımını toplumda yaygın hale getirme hedefimiz var. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan eğitimlerimizi tüm okullara vermeye çalışıyoruz. Bu eğitimleri verdiğimizde slaytlar ve sunumlar şeklinde verdiğimiz eğitimlerin çok akılda kalıcı olmadığını fark ettik. Sosyal hayata adapte etmekte de zorluklar yaşanıyordu. Çocukların akıllarında daha kalıcı olsun diye bu eğitimleri tiyatral olarak vermek istedik. Dolayısıyla eğitimi sanatsal bir etkinliğe dönüştürmüş olduk. Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin sergilemiş olduğu, sağlık müdürlüğümüzden doktor, eczacı ve hemşirelerimizin desteği ile akıllı ilaç kullanımı konusunu sanatsal bir hale getirdik. Bu gösteriyi Sakarya İlkokulu öğrencilerine sergiledik. Çocuklar gösterimizi çok beğendiler. Tiyatro sonunda çok iyi geri dönüşler aldık. Bundan sonraki süreçte Samsun'daki bütün okullarda bu gösterileri yapacağız. Gösterilerimiz 2 çeşitten oluşuyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine farklı mesajlar veriliyor. Tiyatronun sonunda da hemşiremizin yazdığı şarkı sahnelendi. Bu şarkı ile de ilaçların doğru zamanda, doğru dozda ve uygun şekilde kullanmanın önemi vurgulandı. Kısacası, hekiminizin yazdığı ilaçtan başka ilaç kullanmayın, ilaçlarınızı eczaneden temin edin temalı bu tiyatromuz umarım tüm Türkiye'de gösterime girerek, öğrencilerin farkındalığını arttırır" dedi.

"Öğrenciler ilaç konusunda bilinçlendi"

Öğrencilerin akıllı ilaç kullanımı konusunda oldukça bilinçlendiğini vurgulayan Samsun İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Değirmenci, "Bu proje bizim akademik başarımızın yanında sosyal etkinlik ve farkındalık oluşturmak adına yaptığımız güzel projelerden bir tanesidir. Öğrencilerimizin bilinçsiz ilaç kullanmalarını önlemek adına çok güzel bir çalışma yaptık. Öğrencilerden de güzel geri dönüşler aldık. Ülkemizde bilinçsiz ilaç tüketimi, buzdolaplarının ilaç dolu olması, önceden alınan ilaçların çöpe atılması konusunda bu tiyatromuzu izleyen öğrencilerimiz daha bilinçli oldular. Bu proje kapsamında öğrenciler ilerleyen yaşlarında daha bilinçli olacaklar hem de çevrelerine bu konunun önemini aktaracaklardır" diye konuştu.

Tiyatronun senaristi Lise 11. sınıf öğrencisi İzel Kaya ise, "Senaryoyu öğretmenimin tavsiyesi ile yazdım. Yazmayı zaten seviyordum. İleride de senarist olmak istiyorum. Böyle bir teklif gelince yazmaya başladım. Amacımız çocuklara antibiyotik ve ilaçların düzgün kullanımını öğretmek. Tiyatroda doktor eşliğinde ilaç kullanımının önemini aktardık. Ayrıca şarkı ile de çocukların dikkatini daha çok çekmeyi hedefledik" şeklinde konuştu.

Şarkı sözlerini Hemşire Gülendam Aydın'ın yazdığı, senaryosunu Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç İl Koordinatörlüğü kapsamında İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden İzel Kaya'nın kaleme aldığı, Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü İl Temsilcileri Dr. Ayça Esen ve Eczacı Berna İşleyen'in ile İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi Türkçe öğretmeni İlknur Çevik tarafından kurulan tiyatro grubu öğrencileri ile birlikte rol aldığı "Akılcı İlaç Kullanımı" tiyatro oyunu ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerle buluşmaya devam edecek.