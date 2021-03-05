Doktorlar tenis turnuvasında buluştu
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Doktorlar tenis turnuvasında buluştu

05.03.2021 14:38 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:43
Doktorlar tenis turnuvasında buluştu

Konyaaltı Belediyesi ile Antalya Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında doktorlara yönelik tenis turnuvası düzenleniyor.

Konyaaltı Belediyesi ile Antalya Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında doktorlara yönelik tenis turnuvası düzenleniyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de turnuva maçlarını izleyerek, doktorlara başarı diledi.

14 Mart Tıp Bayramı etkenlikleri kapsamında Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Tabip Odası işbirliğiyle tenis turnuvası düzenlendi. Konyaaltı Belediyesi'nin Antalya'ya kazandırdığı HayatPark'ta oynanan turnuvaya 54 doktor başvuru yaptı. 14 gün boyunca tek erkekler, tek kadınlar ve tek erkekler usta kategorilerinde toplam 56 maç yapılacak. Turnuvanın final maçı ise 13 Mart Cumartesi günü oynanacak. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de HayatPark'ta oynanan tenis maçını izleyerek doktorlara başarı diledi.

Doktorlara moral olsun

Başkan Semih Esen, sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirdikleri işbirliklerinin önemli olduğunu söyledi. Başkan Esen, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen turnuvanın, bir yıldır pandemi koşullarında büyük bir özveriyle mücadele eden doktorlara moral vereceğini kaydetti. Başkan Semih Esen, "Şimdiden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Doktorlarımız yoğun bir dönem geçiriyor. Bu dönemde tüm sağlık çalışanlarımız pandemi ile mücadelede en ön sıralarda yer aldı. Bu tür etkinlikler, sağlık çalışanlarımızın stres atmaları için iyi oluyor. Tenis turnuvasına katılan tüm doktorlarıma başarılar dilerim" dedi. - ANTALYA

Doktorlar tenis turnuvasında buluştu
Doktorlar tenis turnuvasında buluştu
Doktorlar tenis turnuvasında buluştu
Doktorlar tenis turnuvasında buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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