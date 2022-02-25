Doktorlar sosyal medya yayınlarıyla akciğer hastalıklarını ve Kovid-19'u anlatacak

Türk Toraks Derneği tarafından 26-27 Şubat'ta "Halk için Akciğer Hastalıkları ve COVID-19" kongresi düzenlenecek.

Doktorlar, akciğer hastalıklarını ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) akciğere etkilerini sosyal medyadaki programda anlatacak. Canlı olarak yayınlanacak programda, vatandaşlar doktorlara akıllarındaki soruları sorabilecek.

Türk Toraks Derneği Doğu Anadolu Şubesi Başkanı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Buket Mermit Çilingir, "Halk için Akciğer Hastalıkları ve COVID-19" kongresinin ikincisini düzenlediklerini söyledi.

Akciğer hastalıklarının tüm dünyada her geçen gün arttığını belirten Çilingir, şunları kaydetti:

"Kovid-19 en çok akciğerleri etkilemektedir. Kongreye katılacak vatandaşlarımız akıllarındaki soruları sorabilecek uzman doktorlarımız soruları yanıtlayacak. Kongre derneğimizin tüm sosyal medya haspalarında canlı olarak yayınlanacak. Dileyen herkes kongremizi izleyebilir. Kongrede grip, zatüre, Kovid-19 aşıları hakkında merak edilenler, sigarayı bırakma yoları, elektronik sigara, astım ve KOAH'da güncel gelişmeler, inhaler ilaçların kullanımı konuları da anlatılacak."