Doktorlar Sat Buzul Göllerine hayran kaldı
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Doktorlar Sat Buzul Göllerine hayran kaldı

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Yerel

Doktorlar Sat Buzul Göllerine hayran kaldı Mersin'den gelen bir grup doktor, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Sat Buzul Göllerine hayran kaldı.

Doktorlar Sat Buzul Göllerine hayran kaldı

HAKKARİ - Mersin'den gelen bir grup doktor, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Sat Buzul Göllerine hayran kaldı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 'milli park' ilan edilen Cilo ve Sat Dağlarında 4 mevsimin yaşanması, ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Mersin'de çalışan doğa gezgini doktorlar, bölgede nam salan 3 bin 400 rakımdaki Sat Buzul Göllerini gezerek günün keyfini çıkardılar. Yüksekova Doğa Tutkunları Kulüp Başkan Yardımcısı Kahraman Aytan'ın rehberliğinde Sat Buzul Göllerini gezen doktorlar, karşılaştıkları manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemediler. Bölgenin doğa güzelliğine hayran kaldığını belirten Doktor Savaş Zeydanoğlu, "Türkiye'nin Alplerine yapılan bu heyecanlı güzel turumuz zorlu ama güzel bir ekiple gerçekleşti. Çocukluğumda Berçelan ve Cilo dağlarını her sabah uzaktan izleyerek bir gün o dağlarda gezeceğim günü hayal ettim ve bu güzel hayali güzel bir ekiple gerçekleştirdik. Ülkemizin en güzel ve en yüksek doğası güzel bir ekip ile yaşanarak keşfedildi" dedi.

Yüksekova'nın turizmin merkezi olması gerektiğini dile getiren Doktor Vasfi Çelik de, "Güzel bir ekiple uzak mesafeleri kat ederek ulaştığımız Hakkari'de bizi karşılayan dostlarımızın misafirperverliği eşsizdi. Sonrasında Berçelan Yaylasına çıktığımızda doğa bizi en güzel tonlarıyla karşıladı. Sabah küçük bir zirve yürüyüşü yaptık. Zirvede dağın göldeki yansıması eşsizdi. Doğa fotoğrafçıları için mükemmel enstantaneler sunuyor. Sonrasında Cilo'ya doğru yola çıktık. Cilo yürüyüş parkuru şelaleleri, yer yer kar birikintileri ve gölleri ile muhteşemdi. Ama şunu itiraf etmek gerekirse en güzeli Sat Gölleriydi. Doğası buz gibi, suyu unutulmayacak kadar güzeldi. Her şey için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yüksekova'nın yaz ve kış turizmine müsait olduğunu söyleyen Yüksekova Doğa Tutkunları Kulüp Başkan Yardımcısı Kahraman Aytan, "Yerli ve yabancı misafirleri Yüksekova'nın doğal güzellikleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu hafta Mersin'den misafirlerimiz var. Kendileri Bercelan Yaylası'nı, Cilo ve Sat dağlarında bulunan Sat Buzul Göllerini merak ettikleri için bizde 3 bin 400 rakımdaki Sat bölgesine getirdik. Doğaseverlerimiz Ciddi anlamda hayran kaldılar. Bende bölgedeki tüm doğal güzellikleri görmelerini sağladım ve ilçemizin güzelliklerini tanıtmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Doktorlar Sat Buzul Göllerine hayran kaldı
Doktorlar Sat Buzul Göllerine hayran kaldı
Doktorlar Sat Buzul Göllerine hayran kaldı
Doktorlar Sat Buzul Göllerine hayran kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

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