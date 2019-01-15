Doktorlar sağlıkta şiddeti protesto etti

SAMSUN - Samsun Tabip Odasına bağlı doktorlar, geçen Cumartesi günü hasta yakını tarafından Dr. Tufan Yakın'a yapılan saldırıyı hastane önünde düzenledikleri basın açıklamasıyla protesto etti.

12 Ocak tarihinde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde meydana gelen olayda, baş ağrısı şikayetiyle acile gelen bir hasta, kalabalığı görünce kendisinin sırasının öne çekilmesini istedi. Bunun üzerine hasta yakını ile Acil Tıp Asistanı Dr. Hüseyin Tufan Yanık arasında sıra tartışması çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine hasta yakını, doktora yumruk atarak darp etti. Dr. Hüseyin Tufan Yanık, darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu. Doktoru darp eden saldırgan daha sonra emniyet güçlerine teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayın ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan doktorlar, sağlıkta yaşanan şiddet olaylarını protesto etti. Eşi Dr. Kamil Furtun da görevi başında öldürülen Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Neslihan Furtun, "Biz doktorlar olarak işimizi güvenlik kaygısı duymadan yapmak istiyoruz" dedi.

Doktorların sürekli şiddete mağdur olduğunu dile getiren Dr. Funda Neslihan Furtun, "Sağlıkta uygulanan yanlış politikalar ve üstüne üstlük sağlıkçılar ve daha çok da doktorlar için söylenen olumsuz söylemler şiddeti körüklemiştir. Sağlıkta dönüşüm, halkımızın hekimlere dönük bakışını saygı, sevgi anlayış yerine öfke, tepki ve şiddete dönüştürmüştür. Biz doktorlar ve sağlık çalışanları olarak işimizi güvenlik kaygısı duymadan, hastamıza yeterli zaman ayırarak yapmak istiyoruz. Çarpık sistemin getirdiği sıkıntıların hedefinde olmak istemiyoruz. Bu son gelişen vahim olayda doktor, hemşire ve sekreter arkadaşımıza geçmiş olsun diyoruz. Sağlıkta şiddetin önüne geçilene kadar, çalışırken iş ve can güvenliğimiz sağlanana kadar, çalışma şartlarımız bilim ve insan haklarına uygun şekilde düzenlenene kadar mücadelemiz devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA