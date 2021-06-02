DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Bizi en çok üzen hastaların entübasyona gidene kadar 'Bizi kurtarın' demeleri"

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en ön safta mücadelede veren doktorlar, hastaların yoğun bakıma girecekleri süreçte nefes açlığı çekmelerinin kendilerini duygusal olarak yıprattığını belirterek, vatandaşlara hastalığa yakalanmamak için çok dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en ön safta mücadelede veren doktorlar, hastaların yoğun bakıma girecekleri süreçte nefes açlığı çekmelerinin kendilerini duygusal olarak yıprattığını belirterek, vatandaşlara hastalığa yakalanmamak için çok dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Lütfi Çağatay Onar ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Uysal Dolap, AA muhabirine, sağlık çalışanlarının salgının başından bu yana hastanede özveriyle görev yaptığını söyledi.

Bu süreçte sıkıntılı durumlarla karşılaştıklarını ancak mücadeleyi asla elden bırakmadıklarını vurgulayan Onar, "Salgınla mücadelede sağlık çalışanlarını zorlayan açlık, yorgunluk veya susuzluk değildi. Bir insanın nefes açlığı çekerek yoğun bakıma kadar gelmesi bizi duygusal olarak çok yıpratıyor." dedi.

Onar, hastalığın bitmediğini ve vatandaşların her zaman çok dikkatli davranması gerektiğine dikkati çekti.

Her iyileştirdikleri hastadan sonra büyük sevinç yaşadıklarını anlatan Onar, şöyle devam etti:

"2 ayı aşkın süre yoğun bakımda yattıktan sonra, bunun da yarısını entübe şekilde geçiren hastaları taburcu ettiğimiz zaman, bunun manevi hazzı paha biçilemez oluyor. Aynı şekilde yaşı genç olup da hastalığı ilerleyen hastalarımızı kaybettiğimizde de duygusal olarak yıpranıyoruz. Bunların bazen de meslektaşlarımız olması bizi ayrıca üzüyor."

Başhekim Onar, tedbirlerin elden bırakılmadan aşılamanın da artmasıyla hasta sayısının çok az seviyelere düşeceğine inandığını kaydetti.

"Vatandaşlarımız tedbirlere uymaya devam etsin"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Dolap da salgının başından bu yana bıkmadan mücadeleye devam ettiklerini belirtti.

Vaka sayılarında düşüş olmasının en çok sağlık çalışanlarını sevindirdiğini ifade eden Dolap,

"Bizi en çok üzen şey ise hastaların yoğun bakımda entübasyona gidene kadar 'bizi kurtarın' demeleri. Biz her zaman elimizden geldiğince onlara moral motivasyon vermeye, en iyi tedavi şekliyle yaklaşmamıza rağmen bazen tıp da yetersiz kalıyor. Elimizden bir şey gelmeyince hastalarımızı kaybediyoruz." diye konuştu.

Dolap, aşılanma süreciyle hasta yaş gruplarında değişimler olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yoğun bakıma yatan hasta sayısında da düşüşler oldu. Son dönemlerde İngiliz mutasyonunda artış vardı. Yaşlı-genç çok sayıda taburcu ettiğimiz hastalarımız oldu. 90 yaşlarında tamamen tedavi olup evine gönderdiğimiz hastalarımız da var. Vatandaşlarımız mümkün olduğunca ikili ilişkileri azaltmaya, evlerinde kalmaya, devleti ve bilim kurulunun önerdiği tedbirlere uymaya devam etsin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman