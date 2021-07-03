Doktorlar 'kesebiliriz' dedi, 2 aylık tedavi sonrası koluna kavuştu

İstanbul'da kozmetik imalatı yapan bir fabrikada çalışan 52 yaşındaki Hayrinnaz Batmaz, kullandığı forklift aracında geçirdiği kaza sonrası soluğu hastanede aldı.

İstanbul 'da kozmetik imalatı yapan bir fabrikada çalışan 52 yaşındaki Hayrinnaz Batmaz, kullandığı forklift aracında geçirdiği kaza sonrası soluğu hastanede aldı. Ön kolunun kemikleri kırılan, deri bütünlüğü bozulan Batmaz'a doktorlar 'kolunu kesebiliriz' dedi. Leğen kemiğinden alınan parça ile ameliyatı gerçekleştirilen Batmaz, şu an kolunu kullanabiliyor.

İstanbul'da yaşayan Hayrinnaz Batmaz, 2 ay önce geçirdiği iş kazası sonrası kolunu kaybetmekle karşı karşıya kaldı. Fabrikada kullandığı forklift aracına kolu sıkışan talihsiz adam, kanlar içinde hastaneye koştu. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Hayrinnaz Batmaz, "O anda hiçbir şey hissedemedim. Sadece 'kolum gitti' diyebildim. Apar topar hastaneye getirdiler. Burada kolumun tam durumunu bilmiyordum. Tek söylediğim şey 'kolumu kurtarabilir miyiz' oldu. 'Kesin bir şey söyleyemeyiz ama kolunun kesilme ihtimali var' dediler" dedi.

"İKİ AMELİYAT GEÇİRDİM, PLATİN TAKILDI"

Zorlu bir 2 ay geçirdiğini anlatan Batmaz, "Şu anda fizik tedavi sürecim de devam ediyor, çok şükür iyiyim. Hastaneye geldiğimde umutsuz bir durumum vardı. O umutsuzluğu hocamızın sayesinde atlattık. Daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Kolum günden güne toparladı. İki ameliyat geçirdim, platin takıldı. Daha da ilerliyorum" ifadelerini kullandı.

"MİKROCERRAHİ İLE DAMARLAR ONARILDI"

Hastanın ameliyatını gerçekleştiren Emsey Hospital'dan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yiğit Erdağ, "Hastamız bize ilk geldiğinde ön kolunda kaza nedeniyle gelişen bir dolaşım sıkıntısı ve çok parçalı kırık ve görsel olarak da bütünlüğü bozulmuş bir ön kol vardı. Hasta bu şekilde birkaç merkeze başvurmuş. Hastanın kolu için yapılacak bir şeyin olmadığı ve kesilmesi gerektiği söylenmiş. Acil şartlarda hastayı ameliyata aldık ve ilk etapta eksik kalan birkaç parça vardı onları hastanın leğen kemiğinden parça alarak toparladık. Daha sonra mikrocerrahi yöntemiyle damarlarını onardıktan sonra kolun dolaşımının var olduğunu görüp diğer kemik için geçici bir tespit yapıp kolun kurtarılmasına yönelik ameliyatını gerçekleştirdik. Çok parçalı kemikler yavaş yavaş kaynamaya başladı. Bu tabii kolun hareketine imkan sağladı. Kolun eski fonksiyonunun kazanılması için fizik tedavi sürecine girilmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Bu tür kazalarda erken müdahale edildiğinde kolun tekrar canlılığını koruyabileceğini anlatan Op. Dr. Yiğit Erdağ, "Bizim için her zaman önemli olan canlı bir koldan ziyade fonksiyonel ve canlı bir kol olması. Sadece kolun damarını onarmaktan ziyade tendonu, damarı, siniri ve fonksiyon görecek kemiği de onarmak gerekiyor. Biraz kompleks bir iş ama uygun bir merkezde erken bir başvuru ile böyle bir yaralanma kolu kaybetmeden sonuçlanabilir" dedi.

- Sargut

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlknur Sargut