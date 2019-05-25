Doktorlar için askerlikte yeni dönem

Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları tarafından belirlenecek yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirecek hekimler askerliğini yapmış sayılacak.

Doktorlar için askerlikte yeni dönem

Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları tarafından belirlenecek yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirecek hekimler askerliğini yapmış sayılacak.

Kaynak: Dunya.com

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