Doktorlar Hafıza Kaybını Tersine Çevirmeyi Başardı

Araştırmacılar beyine manyetik beyin sinyali göndererek yaşlı insanların hafızalarını güçlendirmeyi başardıklarını duyurdu.

Northwestern Üniversitesi yaşlı insanların beynine yayılmacı olmayan manyetik beyin sinyali göndererek beş kısa seansın sonunda gençlerin hafızalarına yakın bir gelişme göstermeyi başardılar.

New atlas sitesinin haberine göre bilim insanları diğer tekniklere göre kafatasından geçen manyetik beyin sinyal tekniğinin (TMS) beyin hafızasını güçlendirmek için daha etkili olduğunu keşfettiler. Bu teknik sayesinde, manyetik sinyaller sinir hücrelerinin aktivitelerini değiştirebiliyor.

Üniversitedeki bilim insanları, yaşlanmayla ilişkili olan hafıza kaybının iyileştirilmesi ile araştırmalara odaklandı. Araştırmacılar, sol kulağın arkasındaki parietal lob bölgesine manyetik sinyaller göndererek beynin hipokamp bölgesini senkronize bir şekilde harekete geçirmeyi denedi.

Hipokamp insanın hafızasından sorumlu bölge olarak biliniyor. Böylece hafızadan sorumlu bölgenin sinir hücrelerinin aktivitelerinin geliştirilmesi sağlandı. Bu çalışmadan sonra araştırmacılar, 64 ve 80 yaşları arasındaki 16 hastaya bir grup çalışması uyguladı.

Çalışmayı yürütenlerden Joel Voss New Atlas sitesine yaptığı değerlendirmede, daha yaşlı deneklerin hafızalarının tedaviden sonra gruptaki daha gençlere kıyasla daha iyi bir seviyeye geldiğini açıkladı. Yeni çalışma Neurology tıp dergisinde yayımlandı. - Yağcı

Kaynak: DHA