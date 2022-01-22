Doktorlar dizisinin yıldızını kahreden ölüm haberi

Doktorlar dizisindeki Zenan karakteri ile hafızalara kazınan 42 yaşındaki Melike Güner, annesini kaybetti. Başarılı oyuncu Güner, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"DOSTLARIMA TEŞEKKÜR EDERİM"

Annesinin fotoğrafını paylaşan oyuncu paylaşımına "20.01.2022'de canım annemi kaybettik. Acıma saygıyla sarılan, sessizce ellerinden tutan, yanımda olan tüm canım arkadaşlarım teşekkür ederim" notunu düştü.

DOSTLARI BAŞSAĞLIĞINDA BULUNDU

Güner acı haberle derinden sarsılırken, Meltem Cumbul, Yasemin Özilhan, Elçin Sangu ve Seda Güven'in de aralarında olduğu birçok ünlü isim başsağlığında bulundu.