Doktorlar Darp Olayını Kınadı (2)

Mardin'in Midyat ilçesinde göz doktoru olan Yaşar Dağ'ın, eşi doktor İymen Dağ'ın çalıştığı sağlık ocağında hasta yakınları tarafından darp edildiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Midyat Devlet Hastanesinde görevli Yaşar Dağ, mesai sonrası doktor eşi İymen Dağ'ın çalıştığı Bağlar Aile Sağlık Merkezine gitti.

Sağlık merkezinde henüz ismi öğrenilmeyen bir kişinin, çocuğunu muayeneye getirmeden antibiyotik yazdırmak istemesi üzerine bu kişi ile İymen Dağ arasında tartışma yaşandı. Tartışmaya İymen Dağ'ın eşi Yaşar Dağ da dahil oldu.

Hasta yakını tarafından darp edildiği iddia edilen Yaşar Dağ, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hastane bahçesinde toplanan Dağ'ın çalışma arkadaşları ve yakınları saldırıyı kınadı.

Aile hekimi Nafi Güneş, Dağ'ın gözaltı ve burun kemiği ile bazı el parmaklarının kırık olduğunu belirterek, "Yaşar hocamız olmasaydı eşini darp edeceklerdi. Devletin memurları neden bu şekilde şiddete maruz kalıyor?" dedi.

Yaşar Dağ'ın ağabeyi Celal Dağ da kardeşi ambulansa götürürlerken dahi saldırının sürdüğünü ileri sürdü.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ise Midyat Devlet Hastanesinde Dağ'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yavuz, Dağ'ın hasta yakınları tarafından basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek biçimde fiziksel darba maruz kaldığını söyledi.

Emniyet güçlerinin olaya hemen müdahale etmesi sonucu şiddet uygulayan şahısların gözaltına alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Savaş hukukunda bile dokunulmaz olarak kabul edilen sağlık çalışanlarına bu denli şiddet uygulanması kabul edilemez. Böyle bir hadisenin yaşanması üzücü bir durum. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Fiziksel ya da psikolojik olarak kimseye şiddet uygulanamaz. Ben de bir sağlık çalışanı olarak endişe duyuyorum. Sağlık çalışanlarına şiddeti önlemek için gerekli tedbirler son dönemde alınmıştır. Muhakkak ki caydırıcı cezalar insanları fevri davranmaktan alıkoyacaktır. Huzur ve güven içinde görevimizi icra etmek istiyoruz. Bu yolda ölmek değil daha çok insanın hayır duasını almak istiyoruz."