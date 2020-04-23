Doktorlar, çocukları unutmadı İzmir'de Dr. Armağan Yavuzcan ve Dr. Tevfik Aşgın, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayan İzmir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü çalışanlarının çocukları için video klip hazırladı.

İzmir'de Dr. Armağan Yavuzcan ve Dr. Tevfik Aşgın, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayan İzmir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü çalışanlarının çocukları için video klip hazırladı. Çocukların da yer aldığı klipte 23 Nisan kutlandı.

İzmir'de görev yapan Dr. Armağan Yavuzcan ve Dr. Tevfik Aşgın, evlerinden çıkmadan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlayan İzmir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü çalışanlarının çocuklarını unutmayarak bir video klip hazırladı. Klipte, müdürlük çalışanlarının çocuklarının fotoğrafları da yer alırken, 23 Nisan şarkısı çalındı. Dr. Armağan Yavuzcan, "Gelincikler gibi al al bayraklar evlerden sarkıyor, yürekler coşkulu. Bugün 23 Nisan ama evde çocuklar. Sokaklar nabız yoklayan virüsle dolu. Sevgili çocuklar, bugünlerde evde kalmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz değil mi? 'Evet' dediğinizi duyar gibiyim. Ben doktor ağabeyiniz ve diğer sağlık çalışanları sonraki bayramları sokaklarda, meydanlarda özgürce kutlayın diye çalışmaya devam ediyoruz. Sizlerin tek yapması gereken evlerinde kalmak ve büyüklerinizin sözünü dinlemek. Hepinize mutlu bayramlar" diyerek çocuklara hem mesaj verdi hem de onların bayramını kutladı. - İZMİR

Kaynak: İHA