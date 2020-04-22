) Doktorlar arasında 'Ben bu hastaya bakmam' kavgası kamerada
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Avcılar, 3. Sayfa

) Doktorlar arasında 'Ben bu hastaya bakmam' kavgası kamerada

) Doktorlar arasında 'Ben bu hastaya bakmam' kavgası kamerada Iraklı Türkmen eğitim müfettişi Wisam Jamalaldeen Rafeeq Berktar, safra kesesinden rahatsız olan eşinin Avcılar'da özel bir hastaneye getirdi.

22.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:49
) Doktorlar arasında 'Ben bu hastaya bakmam' kavgası kamerada

) Doktorlar arasında 'Ben bu hastaya bakmam' kavgası kamerada

İSTANBUL - Iraklı Türkmen eğitim müfettişi Wisam Jamalaldeen Rafeeq Berktar, safra kesesinden rahatsız olan eşinin Avcılar'da özel bir hastaneye getirdi. Ancak iddiaya göre yanlış tedavi uygulanan kadın, 3 ay içerisinde yoğun bakımlık oldu. Tedavinin yapıldığı özel hastanede iki doktor, hastayla ilgili birbirlerini suçlayarak tartıştı. Doktorların "Bu hastaya bakmam" kavgası, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Irak'ta Eğitim Müfettişi olarak çalışan Wısam Jamalaldeen Rafeeq Berktar safra kesesi rahatsızlığı teşhisi konulan 5 çocuğunun annesi eşi Asma Shukn Saeed tedavisi için 2 buçuk ay önce Avcılar'da bulunan özel bir hastane ile anlaştı. İddiaya göre, iki buçuk ay önce ilk ameliyatını olan Saeed, eve gittiğinden birkaç gün sonra rahatsızlandı ve tekrar hastaneye geldi. Burada art ardan birkaç operasyon daha geçiren Saeed haftalardır yoğun bakımda tedavi görüyor.

"İki buçuk aydır eşim uyanamıyor"

Wısam Jamalaldeen Rafeeq Berktar yaşadıklarını anları anlatarak kendileri ile ilgilenilmediğini söyledi. Berktar, "İlk ameliyattan sonra doktor bana eşimin sıvı ile beslenmesi gerektiğini söyledi. Biz de öyle yaptık. Sıvı şeyler verdim eşim kustu. Eşim sabaha kadar uyuyamadı ben de uyuyamadım. Sonra doktoru aradım durumu anlattım. 'Acile getir ben buradayım' dedi doktor ve bende getirdim. 2 buçuk aydır eşim uyanamıyor. Gün be gün kötüye gidiyor. Eşim beni daha sonra arayarak başka rahatsızlıkları çıktığını söyledi" dedi.

Doktorlar arasında 'Ben bu hastaya bakmam' kavgası

Berktar, eşinin ameliyatını gerçekleştiren erkek doktor M.S.B ile kadın doktor R.E. arasında 'Ben bu hastaya bakmam' kavgası çıktığını söyledi. Berktar, "Doktorlar kendi aralarında kavga ettiler. Doktor M.S.B 'Siz neden bakmıyorsunuz' dedi doktor R.E.'ye. Dün karakola gittik bununla da ilgili. Eşim iyiydi ilk geldiğinde şu anda eşimin durumu çok kötü yoğun bakımda bakmıyorlar" diye konuştu.

Yaşanan tartışma anları güvenlik kamerasında

Doktor M.S.B ile R.E. arasındaki 'Ben bu hastaya bakmam kavgası' ise hastane içindeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, doktorların birbirilerine hararetli şekilde konuşmaları ve onun ardından kadın doktorun odaya girerek telefonu eline alıp, yaşanan tartışma anlarını kaydettiği görülüyor.

Hastaneden konuyla ilgili açıklama

Söz konusu tartışma konusuyla ilgili de hastanede yazılı açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada şiddetin her şeklinde karşı oldukları belirtilerek, "Konuyla ilgili hukuki ve idari soruşturma başlatılmış olup, süreç aydınlatılana kadar her iki hekimimiz ücretsiz izne ayırmış bulunmaktayız. Detayların öğrenilmesi ve sürecin tamamlanması sonrasında kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

) Doktorlar arasında 'Ben bu hastaya bakmam' kavgası kamerada

Kaynak: İHA

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