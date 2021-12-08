Doktorla tartışan Selin'in maske ve aşı karşıtı olduğu ortaya çıktı

ADAPAZARI'nda Yenikent Devlet Hastanesi'nin acil servisinde anne ve kızının tüm uyarılara rağmen maske takmayıp, video çekmesi üzerine 'beyaz kod' veren Uzm. Dr. Olcay Yeşil, hasta ve yakınını kendisinden önce 3 kişinin daha uyardığını belirterek, "Kamerayla çekim yapmalarının doğru olmadığını diğer hastaların mahremiyetini bozduklarını söyledim. Israrlı bir şekilde çekime devam edince beyaz kod verdim" dedi. Selin Ş.'nin öğrenim gördüğü üniversitede de maske takmaması nedeniyle derslere alınmadığı, online eğitime yönlendirildiği öğrenildi.

Olay, 5 Aralık akşam saatlerinde Yenikent Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Gözüne lens kaçtığı şikayetiyle acil servise başvuran Yasemin Ç. ve yanındaki kızı Selin Ş.'nin maske takmaması üzerine, önce görevliler daha sonra ise acil serviste görevli Uzm. Dr. Olcay Yeşil uyarıda bulundu. Anne ve kızının uyarılara rağmen maske takmaması ve hasta muayene alanında tüm uyarılara rağmen video kaydına devam etmesi üzerine Uzm. Dr. Yeşil, beyaz kod vererek, hastane polisine durumu bildirdi. Anne ve kızı ile şikayetçi olan doktorun ifadeleri alındı. Anne ve kızı haklarında beyaz kod verilmesi nedeniyle işlem başlatıldı.