Doktordan korona virüse karşı şarkılı reçete Doktordan korona virüse karşı şarkılı reçete Beyin ve Sinir Cerrahı doktordan Türkiye'ye özgü 'korona virüs' şarkısı Meslektaşının bestelediği şarkıyı seslendiren doktor, sosyal medyada olay oldu Antalya'da Beyin ve Sinir Cerrahı Opr. Dr.

Doktordan korona virüse karşı şarkılı reçete

Beyin ve Sinir Cerrahı doktordan Türkiye'ye özgü 'korona virüs' şarkısı

Meslektaşının bestelediği şarkıyı seslendiren doktor, sosyal medyada olay oldu

ANTALYA - Antalya'da Beyin ve Sinir Cerrahı Opr. Dr. Süleyman Coşkun'un korona virüse karşı seslendirdiği ve sözlerinde virüse karşı alınacak tedbirlerin olduğu "Evde Kal Türkiye'm" adlı şarkı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Antalya'da bir kurumda Beyin ve Sinir Cerrahı olarak görev yapan Opr. Dr. Süleyman Coşkun, çocuklarıyla birlikte internette zaman geçirirken, bir meslektaşının Mustafa Yıldızdoğan'ın seslendirdiği 'Ölürüm Türkiye'm' adlı parçanın sözlerini değiştirerek korona virüse göre uyarlayarak yayınladığı videodan etkilendi. Hemen cep telefonu karşısına geçen Coşkun, 'Ölürüm Türkiye'm' adlı parçanın müziği eşliğinde, "Ellerini sık sık yıkamalısın, hapşırırken mendil kullanmalısın, sosyal mesafeyi korumalısın, Korona'yı yenmek için evde kal Türkiye'm. Korona mikrobu şimdi her yerde, bulamadık tedaviyi bu derde, üstesinden geleceğiz el elle, Korona'yı yenmek için evde kal Türkiyem." sözleriyle şarkıyı seslendirdi.

Coşkun'un çektiği video ise kısa süre içerisinde sosyal medyada paylaşım üstüne paylaşım aldı.

"Çığ gibi büyüyeceğini tahmin etmemiştim"

Ailece 'Evde Kal' çağrısına uyduklarını belirten Opr. Dr. Süleyman Coşkun, videoyu çekmekteki amacının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Şarkının bestesinin başka bir meslektaşına ait olduğunu ifade eden Coşkun, "Ülkemizin zor dönemlerden geçtiği bu dönemlerde, bizlerde bir farkındalık oluşturalım ve moral olsun diye böyle bir video hazırladık. İşin aslı böyle çığ gibi büyüyeceğini tahmin etmemiştim. Binlerce paylaşım aldı, çok sayıda da yorum aldı. Bizim de aile olarak hoşumuza gitti." ifadelerini kullandı.

"14 kurala riayet etmemiz gerekiyor"

Vatandaşlara korona virüs konusunda uyarılarda da bulunan Coşkun, "Sağlık bakanlığının 14 kuralı var. Buna riayet etmemiz gerekiyor. Biz de istiyoruz ki yurttaşlarımızın, devletimizin belirlediği kurallara uyması ve Evde Kal Türkiye çağrısına uyması. Biz bize yeteriz. Bu zor günleri de hep beraber millet olarak aşacağız inşallah." Diye konuştu.

Kaynak: İHA